24 nuevas huecas irán con platos novedosos a Raíces

Deleitarse con una tonga tuca al estilo guayaco, hecha a base de moro de lenteja, seco de pollo o chancho con su juguito, acompañado de salsa de maní, maduro frito, huevo frito y chicharrón, envuelta en una hoja de plátano, se convierte en un placer para los clientes que llegan a las bancas de madera del rincón Mi Tonga, en Urdesa.

Esa versión local del platillo manaba se implementa desde octubre pasado en el negocio de Juan José Román, Danilo Espinoza y Carolina Morales, quienes por primera vez llevarán su oferta gastronómica a la feria Raíces 2018. Ellos son uno de los 24 nuevos locales participantes.

“Es una adaptación del plato manaba a la versión guayaca, el arroz blanco es moro de lenteja y el seco de gallina se reemplaza por seco de pollo o chancho”, dijo Román sobre la tonga tuca con la que concursarán en la quinta edición de esta feria.

Esta nueva edición fue presentada ayer por la presidenta de la Empresa de Turismo, Gloria Gallardo, quien estimó unos 70.000 visitantes en cuatro días de feria, del 26 al 29 de julio.

Ese evento de presentación estuvo matizado con una demostración artística con platos típicos, en la que uno a uno se dio lectura a los participantes, en total estarán 40 huecas, 24 totalmente nuevas, 2 invitadas de otras provincias, 4 huecas ganadoras de otras ediciones y 10 huecas tradicionales.

En Don Patacón, ubicado en el centro, su dueño, Carlos Intriago, concursará con su creación manileño ($ 3,50 precio de feria), que es un bolón de queso y chicharrón cubierto por un huevo bañado en crema de maní y acompañado de rodajas de salchicha y aguacate.

Intriago espera dar a conocer su local, que además ofrece platillos a base de verde, platos típicos y almuerzos, desde $ 2,75. “Buscamos que Guayaquil se identifique y rescatar la identidad”, dijo el empresario que en su local tiene fotos de sitios turísticos como Las Peñas.

Otros de los emprendedores que participarán con llamativos platillos son Jorge Macías y Fernando Tobar, del local Aquí está el Colorado. Ellos buscarán dar a conocer el tsunami del Colorado, que consiste en un plato con encebollado, guatita, camarón, concha, curtido y cazuela. “Aquí no se come cuento, aquí se come de verdad”, recalcó Macías, quien comercia 1.000 platos al día en el norte.

El escenario de esta feria (11.600 m²) contará con 400 m² más que el año pasado, también habrá un congreso gastronómico, la copa culinaria y exhibición de gastronomía, cervezas artesanales y chocolate.

Gallardo remarcó que la calidad de la selección se mantiene con jueces de escuelas de gastronomía que preseleccionaron las huecas. (I)