Seis hombres y mujeres de Guayaquil hablan del amor a sus padres

César Galarza

Universitario

‘No lo veo, está en mi corazón’

César Eduardo Galarza, estudiante de cine de la UArtes y residente de Samanes, confiesa que al hablar de su padre Miguel, de 75 años, le da “ganas de llorar”. Dice verlo un par de veces al año. Dice que lo ama y que su corazón lo tiene presente con recuerdos de su niñez. “Recuerdo cuando me acompañó con mucha paciencia a recorrer los monumentos de Guayaquil para un deber, me enseñó a ser responsable, siempre que pienso en él me da ganas de llorar, lo llevo en mi corazón y deseo que pase muy bien en su día”. (I)

Nicolás Martínez

Trabajador del sector camaronero del norte

‘Recuerdo a mi padre fuerte, emprendedor y cariñoso’

Nicolás Martínez, un empresario de una camaronera, expresa que su padre, Manuel, de 71 años, es un hombre muy cariñoso. “Teníamos de tradición los paseos de los domingos, mucho de eso; lo tengo en mi mente como un hombre fuerte y muy responsable. Le deseo que tenga mejor salud, está un poco decaído por la vejez y queremos tenerlo más tiempo para que comparta, más en días especiales como este”. (I)



Alexis Santillán

Cosmetóloga y empresaria de la Bahía

‘Estricto en la puntualidad, nos formó en disciplina’

Alexis Santillán, de 30 años, describe a su padre, Celso, como un hombre ‘demasiado’ estricto en el tema de puntualidad. “Nos enseñó a madrugar, desde los 16 años me obligó a ayudarle a trabajar en su ferretería a más de mis estudios; me dijo: Tú tienes que ganarte el pan, para tus lujos tienes que trabajar. Y me sirvió, aunque soy una mamita soltera, me convertí en empresaria gracias a su ejemplo de esfuerzo”.(I)

Eliza Tamai

Vendedora ambulante

‘Me enseñó a creer en el amor a Dios’

Eliza Tamai cuenta que su padre, Manuel, es un hombre muy religioso. Ahora tiene 78 años y vive en su natal Alausí, en Riobamba. Ella junto con sus hermanos llegaron a Guayaquil en la adolescencia. Ella recuerda que su padre le heredó valores como la caridad y solidaridad con todos. “Mi papito me enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas, ser muy generosa. También nos enseñó a trabajar desde los 7 años. A pastar al ganado, que nos portemos bien, todos los valores, estoy agradecida con él y orgullosa”, dice. (I)

Carla Verdesoto

Alumna de Enfermería y vendedora en el Centro

‘Mi papá es mi vida. Sereno, tradicional y conservador’

Carla Verdesoto cuenta que su padre, Alejandro, fue por primera vez papá a los 50 años. Son dos hermanas y para ella su padre es su vida. “Nos trata como sus princesas. Somos serenas y nos gusta vivir en paz como a él, no le gustan que insulten en la calle cuando pasamos. Su papá murió cuando él nació, lo crió mi abuela sola, ese amor maternal lo hizo cuidadoso en el trato”, dice.(I)

Mayra Carbo

Emprendedora del Unicentro

‘El ser abuelo fue el mejor de los regalos antes de morir’

Mayra reconoce que son once años de nostalgia sin su padre, Alejandro, a causa de la diabetes. En medio de la tristeza, sonríe al recordar sus últimos años como abuelo. “Cuando supo que estuve embarazada se puso superfeliz, yo pensé que iba a ser lo contrario. Tuvo una dedicación total a nosotros. Disfrutó de su nieto cuatro años. Fue muy feliz, el mejor regalo de todos para él”. (I)

Fidel Cavero

Vendedor de fritada

‘Me dijo que no me meta en pleitos’

Fidel Cavero, residente del suburbio de Guayaquil, recuerda que su padre, del mismo nombre, siempre le aconsejó que evitara meterse en problemas. “Siempre los padres buscan lo mejor para uno, y él me aconsejaba que no me metiera en pleitos con nadie, que pasara tranquilo para afrontar situaciones complejas. Que busque oficio, un trabajo, y eso es lo que más le agradezco, su amor y consejos. Fue un hombre justo. Le deseo lo mejor en su día, por ser buen padre, ejemplar y cariñoso”, comenta el vendedor de fritada en la avenida Perimetral. (I)



José Quiñónez

Lustrador de zapatos del parque Seminario

‘Me daba palizas cuando no vendía, me enseñó a trabajar’

José Washington Quiñónez, de 43 años, expresa que su padre, José, le inculcó el valor del trabajo. “Cuando yo era chiquito, mi papá nos mandaba a vender cocada que él preparaba en Quinindé, pero como yo era resabiado, no quería vender, me iba a vagar; mi hermano le daba las quejas y mi papá me daba una paliza con el látigo. Ahí tuve miedo y empecé a trabajar, aprendí a hacer cocada y montar mi negocio”. (I)

María Maridueña

Operaria de cafetería en vía Samborondón

‘Un hombre servicial y muy consentidor con sus hijos’

María Maridueña, trabajadora de una cafetería, dice que Cristóbal es un papá muy consentidor, “mi mamá siempre se molestaba con él porque nos traía muchas golosinas como chupetes, chocolates, helados”. Agrega que su padre trabajó por 30 años en el transporte. “Siempre fue responsable y servicial sin que se lo pidan; si era de ayudar, él mismo lo hacía, siempre nos enseñó con el ejemplo”, dice María. (I)

Christina Sistemia

Administradora

‘Quiero dar mi vida por la de él’

Christina Sistemia, administradora de 50 años del barrio El Astillero, cuenta que su padre, Salvador Sistemia, de 78 años, siempre ha sido un hombre dedicado no solo en responsabilidades para el hogar, sino en el cariño y tiempo para sus hijos, a pesar de que son adultos. “Dios ha sido como un buen alfarero, mi padre es su reflejo en la tierra. Es un hombre de lucha, de roble, pero con sus hijos y nietos es muy tierno, bondadoso. Él cuida de mí pese a que ya estoy mayor, y digo qué padre tan dedicado tengo, me aterra la idea de verlo partir, prefiero dar mi vida por la de él. Un buen hombre”.(I)

Mario Fabara

Ejecutivo de seguros de salud

‘Me enseñó a dar calidad de tiempo y actuar en valores’

Mario Fabara Elizalde, un ejecutivo bróker de seguros de salud, confiesa no tener la mejor de las relaciones con su padre, sin embargo, lo quiere, y dice que, junto con sus abuelos, le enseñó a dar respeto, cariño y a aprovechar el tiempo con sus hijos, calidad de estadía con ellos. “Ahora con esta tecnología, es necesario fortalecer el contacto con ellos, mejorar en valores como ellos nos enseñaron, que estemos unidos entre familia”, explica.(I)

Francisco Martínez

Estudiante de CPA y activista proanimal

‘Me inculcó el respeto a todos y amor a los animales’

Francisco Martínez tiene 26 años y es estudiante de CPA de la Universidad de Guayaquil. Su papá, Washington Francisco, de 59 años, le inculcó el respeto a las personas y los animales, por los que siente gran afecto. Tienen tres gatas. Otro valor que resalta es el de la fraternidad, en su familia se reúnen para compartir. “Siempre nos motivó a ser unidos con nuestros tíos y primos, mantener el contacto familiar”, detalla. (I)