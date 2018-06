Exponen ideas con más sabor en el Funka Fest

La tercera edición del festival de artes Funka Fest se desarrollará mañana con una variedad de disciplinas artísticas, tales como las artes visuales, escénicas y música.

La gastronomía también tiene su espacio dentro del evento que se realizará en el Palacio de Cristal.

Por segundo año consecutivo, el evento contará con la presencia de Tai Suki Taiyaki, marca especializada en preparar snacks japoneses únicos en su categoría y en el mercado ecuatoriano.

Su más reconocido bocadillo es el ‘taiyaki’, un pastel japonés con masa de waffle en forma de pez con rellenos de crema pastelera, chocolate, queso.

Por primera vez la marca Tippytea estará presente con su extensa variedad de tés. Reconocido por sus mezclas o blends especiales de té de hierba y frutas orgánicas, que buscan rescatar los sabores ancestrales.

Les recordamos los horarios del #FunkaFest2018, nos vemos mañana en el Palacio de Cristal. ¡Caigan temprano! Publicada por Funka Fest en viernes, 15 de junio de 2018

Funka Fest contará con la presencia de Villa Crepes, reconocida por sus crepes y waffles con recetas originales de Europa. La marca tiene platillos muy apetecidos, como el florentino, hecho a base de acelga salteada y cebollas; el de pollo con champiñones y el estroganoff, un mix de champiñones con lomo fino en salsa oscura, crema de leche y vino blanco.

Los dulces tendrán su espacio gracias a la marca Emiley con alfajores artesanales de manjar, chocolate, nutella y nueces. The Nice Lab también estará así como Nalú Poké con su comida exótica hawaiana y Thai Me Up, con platos tailandeses. (F)