Papa Francisco abraza a inocente que pasó 18 años preso

Acompañado de sus padres, Tomasz Komenda, de 42 años, llegó ayer a la audiencia general en la que el papa Francisco comenzó un nuevo ciclo de catequesis sobre los mandamientos. Ahí se celebró un encuentro emotivo entre el pontífice y el hombre que, hace poco más de dos meses, recuperó su libertad luego de 18 años de pagar prisión por un delito que no cometió: violación y asesinato de una menor.

En mayo pasado, la Corte Suprema de Polonia declaró inocente a Komenda, quien desde el año 2000 estuvo encarcelado, condenado a 25 años de prisión. Una revisión del caso en 2017 demostró que no cometió el crimen del que se lo acusó.

Según la agencia de noticias ACIprensa, fue el limosnero pontificio, Konrad Krajevsky, que en unos días será nombrado cardenal por el papa, quien se encargó de organizar el encuentro con el papa, ya que Komenda prepara comida para los pobres y personas sin hogar de Roma.

Komenda salió de prisión en marzo pasado, después de que los fiscales revisaran su caso y llegaran a la conclusión de que no podía haber cometido el crimen. La revisión había sido ordenada por el ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, a pedido de los padres de la víctima de 15 años, que fue asesinada durante una fiesta discográfica de Año Nuevo de 1997 en el suroeste de Polonia.

Ziobro dijo entonces que la absolución muestra que los errores del sistema de justicia se pueden corregir, publicó la página www.critica.com.pa.

Ayer Komenda, junto con sus padres, peregrinó ante la tumba de Juan Pablo II en busca de paz. Luego acudió a la audiencia y estuvo frente al papa Francisco que lo abrazó, le regaló varios rosarios y permitió algunas fotografías.

“Durante los últimos 18 años me he estado preguntando: ¿qué he hecho mal para que mi vida se convierta en un infierno?”, dijo Komenda cuando recuperó su libertad.

Aunque sostiene que todo ese tiempo fue tratado “como una inmundicia”, hoy busca recuperar el tiempo y la fe. Sus padres dicen que siempre creyeron en su inocencia y por ello lucharon hasta que al fin lo vieron dejar la prisión. (I)

