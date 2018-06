Corte de agua en zonas duró más de lo previsto en Guayaquil

El corte de agua que sufrieron unos 61 sectores del norte y noroeste de Guayaquil desde el pasado jueves 7 de junio duró más de 24 horas.

Según la concesionaria Interagua, la suspensión del servicio de agua potable estaba prevista desde las 05:00 del jueves 7 hasta las 04:00 del viernes 8, debido a trabajos de rehabilitación de un acueducto de 1.250 mm, ubicado en el kilómetro 15 de la vía a Daule.

Pero hasta las 21:00 del pasado viernes, en algunos sectores como Florida Norte o Montebello, el servicio de agua aún no se restablecía.

Esto provocó malestar en moradores de esas zonas, como Pablo Rodríguez, quien vive en la Florida. “Ya dos días (sin agua), esto ya es costumbre, ¿hasta cuándo nos tienen así? no hay derecho”, expresó.

“Debido a las dificultades del terreno, presencia de agua y condiciones para la reparación interna del acueducto en las inmediaciones del ingreso a Petroecuador, Interagua informa que los trabajos de rehabilitación continúan”, indicó la concesionaria en un boletín a las 13:00 del viernes.

En sectores como Voluntad de Dios, Colinas de la Florida, los moradores se abastecían del líquido vital a través de tanqueros, que fueron proporcionados por Interagua, para uso domiciliario y a centros de atención médica de las zonas.

Desde las 17:00, en otros sectores como Guayacanes o Los Álamos, se suspendió el servicio de agua potable, porque los trabajos de rehabilitación del acueducto aún no finalizaban.

Ana Mendoza, quien reside en Guayacanes desde hace dos años, dijo que muchas veces cuando les notifican de cortes de agua, estos no se realizan en la zona, lo que no les afecta.

Pero el pasado viernes sufrieron un corte imprevisto antes de las 17:00 en su sector.

“Cuando avisan que habrá cortes en el norte, aunque no citen mi ciudadela yo me abastezco lo suficiente, porque uno no sabe si a la final me voy a quedar sin agua”, manifestó con desazón la mujer.

Interagua informó que los trabajos en el acueducto finalizaron a las 21:00 del viernes.

De ahí la concesionaria procedió a restablecer el servicio de agua potable de manera paulatina a los sectores afectados por la medida. (I)