Vietnamita esperó 46 años por la orden de sacerdocio

Un sacerdote de origen vietnamita acaba de ser ordenado tras esperar 46 años para hacer realidad su sueño de vivir entregado al servicio de Dios.

En una entrevista con Aci Prensa, el sacerdote Quy K. Pham dijo estar “muy emocionado por esto, porque me ha tomado 46 años realizarlo. Creo la obra de Dios es misteriosa y como seres humanos a veces no lo entendemos, pero Dios tiene un plan para cada uno y así obra con su providencia, para llegar al destino que ha planeado para nosotros”.

El padre Pham ingresó al seminario en Vietnam cuando tenía 13 años. Pero desde 1975, cuando la guerra se inició, los comunistas cerraron seminarios, prohibieron el aprendizaje clandestino y metieron en la cárcel al padre Pham, después de intentar escapar de Vietnam.

En 1984 logró migrar a Estados Unidos, donde intentó ingresar en alguna orden religiosa, pero no fue aceptado. También intenté ingresar en la Arquidiócesis de Boston, pero me dijeron que no se podía”.

En 1990 ingresó a la Universidad de Filadelfia donde estudió Informática. Al concluir la carrera pasó a trabajar en el Pennsylvania Hospital, donde llegó a ser el jefe de Servicios Informáticos.

“Luego decidí casarme con Donna Marie Lodise, que era una querida amiga y que me ayudó en mis épocas difíciles”, recordó. Quy K. Pham explicó que su matrimonio fue “maravilloso. Ambos éramos devotos católicos y encontramos la felicidad en Dios. Fuimos muy felices los dos porque vivíamos nuestra fe”. Sin embargo, en el 2014 Donna Marie fue diagnosticada de cáncer. “Fue realmente difícil para nosotros entender por qué sucedía”.

Antes de que todo esto pasara, “en 2011 había decidido volver a la escuela, en el Seminario San Carlos Borromeo para terminar de estudiar Teología”.

El padre Pham trató entonces de volver a intentar ingresar en alguna orden religiosa, pero no lo aceptaron, pero el director de vocaciones le sugirió que probara suerte en Filadelfia, donde le dijeron que debido al reciente fallecimiento de su esposa sería mejor esperar un año, y así lo hizo pacientemente. “En Filadelfia pasé por la capacitación que requería, el año pasado me convertí en diácono y el sábado me ordené sacerdote”.

Con todo lo que ha pasado, el padre Pham comentó que se siente capaz de realizar su misión como sacerdote en cualquier lugar. “Toda mi experiencia de vida, todo el entrenamiento, estudios, los quiero poner al servicio del pueblo de Dios para que puedan vivir su fe y para que sepan que Dios los ama. Eso es lo que quiero hacer cada día del resto de mi vida”.

“Con todo lo que he vivido tendré más material, más experiencia para mis prédicas. Sé que a la gente eso le va a gustar”, compartió. (I)

