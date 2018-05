Obituarios (lunes 7 de mayo del 2018)

​Invitación a sepelio

Isabel Rosales Aspiazu De Febres Cordero

Sus hijos: María Isabel, Agustín, Francisco, Carlos, César, Jaime y María de Lourdes Febres Cordero Rosales; hijos políticos, nietos y demás familiares de quien en vida fue la señora Isabel Rosales Aspiazu De Febres Cordero

Damos a conocer con profunda tristeza y pesar su sensible fallecimiento.

Sus restos mortales están siendo velados en el camposanto Parque de la Paz Samborondón, Sala 1. Se oficiará una misa de cuerpo presente hoy lunes 7 de mayo, a las 11 a.m., previo a su sepelio, a las 12 del día.



Gitta Antonieta Cassanello Castro

Su esposo Walter Andrade Fajardo (†); sus hijos: Antonio (†), Elizabeth (†), Giovani (†), Walter, Jazmín, Gitta, Yessenia Rossana; sus hijos políticos: Jorge Banda y Mario Giler M.; nietos bisnietos y demás familiares de quien en vida fue Gitta Antonieta Cassanello Castro

Tienen el profundo pesar de comunicar su sensible fallecimiento ocurrido el día de ayer 6 de mayo del presente año e invitan a la misa de cuerpo presente que se celebrará hoy lunes, a las 12 p.m., en la sala Exclusiva 1 del Cementerio Patrimonial.

Por su solidaria presencia, anticipamos nuestra gratitud.



Kenneth H. Falchuk

Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del doctor Kenneth H. Falchuk

El Dr. Falchuk, uno de los fundadores de Best Doctors, Inc., era Profesor Asociado de Medicina en la Escuela de Medicina de Harvard y parte del departamento de medicina del hospital Brighman & Women's Hospital, Inc.

Su legado y dedicación única para el desarrollo de la medicina, el avance de los cuidados médicos y ayudar a las personas a obtener el diagnóstico correcto, continuarán inspirándonos a promover la Excelencia Médica.

Nuestras más sinceras condolencias a la familia Falchuk

Febres Cordero Compañía de Comercio S.A.

Ante el sensible fallecimiento de la señora Isabel Rosales Aspiazu De Febres Cordero

Expresamos a nombre del personal de nuestra más sentida nota de pesar a toda la familia por tan irreparable pérdida, en especial a su señor hijo, Econ. Agustín Febres Cordero Rosales, Presidente de ésta empresa.



María Estefanía Granja Escandón

Excellent Grupo Vieracruz

Ante el sensible fallecimiento de quien en vida fue señora María Estefanía Granja Escandón

Expresamos nuestro sentimiento de pesar y solidaridad, a nuestro amigo y compañero señor Juan Carlos Nicola Arteaga y a toda su digna familia por tan irreparable pérdida.