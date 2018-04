Jimmy Jairala no cree que sea urgente construir un nuevo aeropuerto para Guayaquil

El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, consideró este jueves -durante una entrevista radial- que el nuevo aeropuerto de Guayaquil que se levantará en la zona de Daular, cuya operación está prevista para 2024, es una obra importante pero no urgente.

Jairala -líder de Centro Democrático (CD), y posible candidato de esa tienda política a la Alcaldía de Guayaquil- precisó que "este no es el momento de la construcción, porque ni siquiera el actual aeropuerto ha llegado al límite de su atención (...) Está bien que pensemos en una ciudad del futuro, pero también tenemos que pensar que antes de ello hay que trabajar en la ciudad del presente, que todavía tiene sectores donde no hay servicios básicos".

Pero "al que le toque ser alcalde en el próximo período, se tiene que preocupar primero del futuro de los que no tienen futuro y luego va a ser necesario la construcción del nuevo aeropuerto. Pero estamos hablando del año 2024 y hay tiempo todavía para acometer con obra en esos sitios periféricos (...)".

Para la construcción de la nueva terminal en Daular -cuyo inicio está previsto en 2019- se creó un fideicomiso que se alimenta de un porcentaje de las tasas que entrega la concesionaria Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. (Tagsa). En 2014 ya habían $165 millones para levantar la obra. La concesión y cese de operaciones del aeropuerto José Joaquín de Olmedo -que maneja un promedio de 4 millones de pasajeros al año, y fue ampliado en 2014 para recibir a unos 7.5 millones- terminará en 2024.

"Nunca me he opuesto al progreso de Guayaquil; no lo haría tampoco por ganar algunos votos. Pero hay que priorizar las cosas (...) El aeropuerto actual tiene 13 años, no me parece que Guayaquil esté para aeropuertos descartables", puntualizó Jairala. (I)