Doménica Tabacchi: No me dejo engañar, como se insinúa

La vicealcaldesa Doménica Tabacchi reprochó este martes un comunicado de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), en el que se indica que la segunda cabeza del Cabildo porteño ha sido "malinformada" por un minúsculo grupo de transportistas sobre el costo de las multas.

"Yo me debo a todos los ecuatorianos habitantes en Guayaquil, no a "grupos minúsculos de transportistas" como asevera el 1er comunicado sin firma de la ATM. No me dejo engañar, como insinúa. Llevo 15 años apuntalando el modelo del Alcalde (Jaime) Nebot que permitió crear la ATM", asegura Tabacchi.

El pasado domingo la edil indicó en Twitter: "Preocupada por la situación económica del país, sumado al pedido de los ciudadanos de que se revisen los valores por infracciones de tránsito (....), me reuniré con el alcalde para tratar el tema".

Este pronunciamiento de la vicealcaldesa propició que la ATM especificara el lunes que como rector del tránsito en Guayaquil la entidad tiene "el deber y la obligación de hacer cumplir las disposiciones que legisladores y concejales emiten en beneficio de una sociedad ordenada". Esto, en referencia a las multas de tránsito establecidas en la ley, a través de la Asamblea Nacional, y por ordenanza en el caso del Concejo.

Sin embargo Tabacchi este martes indicó que las multas de tránsito -si bien se establecen en la ley y en los casos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en ordenanzas- no son estáticas, es decir, son susceptibles de reforma, más aún cuando los "factores sociales y el aprendizaje de la comunidad así lo demuestran".

"La importancia otorgada por la ATM en un comunicado sin firma, varios tuits y una conferencia de su Director Comunicacional, a mis reparos sobre las multas de tránsito, ratifica la influencia que mi opinión tiene en la comunidad de Guayaquil. Me alegra que anuncien ya para mayo 'solo notificarlas y no cobrarlas'", puntualizó Tabacchi.

Cobros en junio

La ATM indicó que a partir del 1 de junio se iniciará el cobro de multas por tres infracciones que capturen las cámara de sistemas tecnológicos que fueron instaladas en diferentes partes de la ciudad, en corredores viales y también en vehículos que ya cuentan con el sistema.

La ATM explicó que se sancionará a quienes bloqueen las intersecciones, cuya multa equivale a un salario básico unificado, es decir los 386 dólares. La segunda multa a través de estos dispositivos electrónicos se aplicará en los corredores viales para quienes realicen doble columna y bloqueen los paraderos SITU, la que equivale actualmente al 15% de salario básico unificado, 59.70 dólares.

Desde este mes, según la ATM, se ha realizado un periodo de pruebas, el siguiente (mayo) será para socializar sobre estas multas y en junio para aplicarlas. (I)