La palabra diaria (domingo 8 de abril del 2018)

Siempre estoy cómodo en medio de las presiones y los retos del día.

Comodidad

A menudo mi vida está llena de horarios y obligaciones que me hacen sentir ansiedad y estrés. Cuando me siento abrumado, tomo tiempo para darme cuenta de que lo que realmente siento es la energía del mundo a mi alrededor. Siempre puedo elegir permanecer cómodo en medio de la presión.Sé sin duda alguna que existe una Presencia y un Poder activos en el mundo y en mi vida. Cuando me siento desalineado con esa Verdad, centro mi atención en la energía de mi corazón y encuentro la comodidad del Espíritu que siempre está presente. Siento que esa comodidad irradia en cada célula de mi cuerpo y cada pensamiento de mi mente. Soy una expresión perfecta de la Presencia de lo divino.

Deuteronomio 31:8

El Señor va delante de ti. Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. (F)