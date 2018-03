Culminó convención de jóvenes mormones en Guayaquil

El viernes culminó la convención Para la Fortaleza de la Juventud (FSY, conocida así por sus siglas en inglés) con el lema 'Paz en Cristo' de los jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de las unidades eclesiásticas Kennedy, Orquídeas, Durán Norte y Durán Sur que se llevó a cabo en la capilla Kennedy, av. San Jorge 116 y calle Segunda, Kennedy Norte.

FSY es una convención para los jóvenes mormones que se realiza cada dos años y tiene una duración de cinco días, con el objetivo de hacer crecer y fortalecer la espiritualidad de la juventud, desarrollar amistades duraderas y obtener un mayor entendimiento de su valor individual entre miembros de 14 a 17 años de ambos sexos.

Este año el encuentro convocó a más 270 jóvenes, quienes estuvieron guiados por el matrimonio Aldo y Rebeca Casal y 46 jóvenes consejeros.

“La juventud está pasando por muchos desafíos, nosotros como líderes debemos estar alertas. Recordarles constantemente cuánto los ama el Salvador y la naturaleza divina que cada uno de ellos posee. Para esto el FSY reunió a un 46 jóvenes adultos que compartieron sus enseñanzas. Esta fue una experiencia maravillosa en la cual pudimos compartir nuestro amor por cada uno de estos jóvenes como si fueran nuestros hijos”, expresó Aldo Casal.

En cambio, para Melissa Díaz, el FSY es un programa inspirado que ayuda a los jóvenes a acercarse más a Dios y a desarrollar aptitudes cristianas y desenvolverse como un buen ciudadano, obtener paz y tener una cercanía constante al Señor.

Para Ariel Alcívar, de barrio La Joya, en este FSY he aprendido mucho de Jesucristo y me he podido acercar más a él, he podido comprender más su expiación y fue una experiencia muy bella, porque nos ayudó a aprender más del evangelio y así poder compartirlo con las demás personas. El FSY ayuda a muchos jóvenes a alejarse de cosas que no son muy importantes en la vida”.

Los 46 jóvenes consejeros en los cinco días del FSY prepararon diferentes temáticas, así como coreografías. Además ayudaron a desarrollar los talentos de cada uno de los jóvenes en baile, canto, música, entre otras actividades. “En el 2014 tuve la oportunidad de asistir a este increíble evento como participante, esta experiencia marcó significativamente mi vida. Ahora tuve oportunidad de colaborar como un coordinador, tengo la firmeza de que este programa aporta grandes valores a la vida de los jóvenes a quienes apostamos el futuro de nuestra sociedad”, manifestó Víctor Cevallos, uno de los coordinadores.

“En el FSY me sentí muy animada, pude encontrar paz y sobre todo sentir mucho el Espíritu y aprender más del Salvador. Este programa ayuda a los jóvenes a que puedan enfocarse a hacer cosas buenas, puedan vivir más el evangelio y las cosas de Dios, encontrar amistades que las puedan guiar en los momentos de dificultad”, indicó Pamela Morán, del Barrio El Cóndor. (I)