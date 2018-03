Eléctrica no cobró, pero ya se anuncian cortes

Comunidad

2018-03-12T00:07:04-05:00

Desde hoy empezarán los cortes de energía eléctrica para quienes aún no han cancelado la planilla de febrero. Primero, la CNEL no realizó cobros desde el 1 al 5 de marzo; luego, los usuarios no podían pagar en los bancos por la falta de actualización de esa numeración.

El universo Redaccion