Obituarios (domingo 11 de marzo del 2018)

Invitación a sepelio

Judith Elena Borja San Lucas de Freire

Su esposo Dr. Amado Freire Potes; sus hermanas, sobrinos y demás familiares de quien en vida fue señora Judith Elena Borja San Lucas de Freire.

Cumplen con el penoso deber de comunicar su sensible fallecimiento acaecido ayer sábado 10 de marzo de 2018, e invitán a la misa de cuerpo presente a realizarse el día de hoy 11 de marzo, a las 11:00 a.m. Sus restos están siendo velados en Jardines de Esperanza, sala Bendición 3, posterior el traslado de sus restos mortales, a las 12:00 a.m.

Paz en su tumba

Fortidex S.A.

Edgar Alberto Alvear Vivanco

Ante el sensible fallecimiento del señor Edgar Alberto Alvear Vivanco

Expresamos nuestra nota de pesar y solidaridad a su distinguida familia, de manera especial a nuestra estimada colaboradora, Ing. Fátima Alvear Saverio, por tan irreparable pérdida.

Invitación a misa

Pedro Paredes Riccardi

Su esposa Sra. Gabriela Suárez; sus hijos: César, Pedro, José y Rafael Paredes Suárez de quien en vida fue señor Pedro Paredes Riccardi

Al cumplirse un mes de su reencuentro con Dios, invitamos a familiares y amigos a la misa que por su eterno descanso ofreceremos este martes 13 de marzo, a las 19:00, en la iglesia San Judas Tadeo (calle 7A, 402 y av. Miraflores), cdla. Miraflores.

Agradecimiento e invitación a misa

Patricia Mercedes Ostaíza Luzcando

“La vida de los que creemos en ti Señor no termina, se transforma y; al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo”.

Su madre Elsa Luzcando; sus hijos: Marcos y Bárbara Velásquez Ostaíza, Elsa y Johann Ale Ostaíza; hermanos: Winston, José Ostaíza; nietas, tios y demás familiares de quien en vida fue la doctora Patricia Mercedes Ostaíza Luzcando

Expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a las personas e instituciones tales como: Tropifrutas, El Colegio de Médicos del Guayas, INDOT, Compañeros de trabajo del H.L.V., Ecuasanitas, Clínica Panamericana, Unidad Educativa Nueva Semilla, llamadas nacionales e internacionales, tarjetas, ofrendas florales y a todos los que estuvieron junto a nosotros en momentos de tan infinita tristeza y dolor. A la vez invitamos a conmemorar el primer mes de su inesperada partida hacia el descanso eterno y el renacimiento de su alma junto a Dios, La misa que se realizará el día 13 de marzo de 2018, en el camposanto Jardines de Esperanza, a las 10:00 a.m.