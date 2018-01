La palabra diaria (lunes 15 de enero del 2018)

Mantengo mi visión positiva

Visión

Cuando las condiciones del mundo parecen sugerir caos, encuentro paz al mantener la alta vigilia centrado en el Espíritu. Como sé que la sabiduría infinita reside en mí, tomo tiempo regularmente para examinar mis pensamientos y palabras. Vigilo mis emociones y acciones para no fomentar hábitos que no expresen mi verdadero ser.Tomo un momento para ver lo que ocurre. Me pregunto: ¿Está obrando el Espíritu en esta situación? ¿Respondo con fe manteniendo mi atención centrada en la actividad divina? El espíritu de Dios en mí es la respuesta a cualquier interrogante de mi corazón. Gracias a la sabiduría divina, mantengo una visión positiva.

1 Corintios 13:12

Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara; ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. (F)