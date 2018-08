Sexta temporada de 'House of Cards' ya tiene fecha de estreno

"Mi turno". La frase recuerda el hilo conductor de la sexta temporada -y la final- de la serie House of Cards, que ya tiene fecha de estreno. La producción anunció este martes que Claire Underwood volverá a las pantallas el próximo 2 de noviembre.

El corto video, de escasos siete segundos, muestra al personaje que interpreta Robin Wright sentado en un sillón similar al de la estatua de Abraham Lincoln en Washington, tal como lo hizo su esposo Frank (Kevin Spacey) en la primera temporada.

Claire ya había aparecido en ese sillón a principios de julio pasado, cuando envió un mensaje a los seguidores de la serie con ocasión del Día de la Independencia en Estados Unidos. "Feliz día de la Independencia... a mí", dijo entonces.

HoC Final Season - Date Announcement La temporada final. 2 de noviembre. Publicada por House of Cards en Martes, 7 de agosto de 2018

En marzo pasado se presentó un adelanto de la sexta temporada de House of Cards. Se vio a Claire sentada en el despacho presidencial de la Casa Blanca y diciendo: "We’re just getting started" (Recién estamos comenzando).

La temporada final tendrá ocho episodios, a diferencia de las anteriores, que contaban con trece. (E)