Un pequeño conductor recibió una multa por conducir sin licencia

Boston -

Un niño de un año fue detenido por conducir sin una licencia, pero en lugar de recibir una multa la policía lo dejó ir con solo una advertencia gracias a su lindura.

La policía de Malden, un suburbio de Boston, dijo que organizó la infracción de tránsito falsa luego de ver a Grayson Salerno conducir el martes su Mercedes convertible de juguete sobre una acera.

Un agente detuvo su patrulla detrás de Grayson, encendió la sirena y fingió escribir una multa.

Fotografías y un video del incidente se han vuelto populares en las redes sociales.

On Tuesday afternoon, Malden Police pulled over 1 year old Grayson for driving without a license.

Grayson was wearing a “I have literally no idea what you are saying“ t-shirt, which did not help the situation.

Grayson was let off with a cuteness warning.

pic.twitter.com/glmr5VOLZe

— Only In Boston (@OnlyInBOS) 1 de agosto de 2018