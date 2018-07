Paul McCartney da concierto sorpresa en el club donde triunfaron The Beatles

Londres -

Paul McCartney sorprendió a los fanáticos este jueves con un pequeño concierto gratuito en The Cavern Club, lugar donde The Beatles se hicieron famosos hace más de 50 años.

El músico de 76 años, quien suele actuar en grandes estadios, dijo en su cuenta de Twitter que la presentación comenzaría a las 14:00 locales (08:00 de Ecuador) del jueves y que las entradas se entregarían gratuitamente a partir de las 10:00 (02:00 de Ecuador) "por orden de llegada".

"¡El espacio es EXTREMADAMENTE limitado!", afirmó McCartney en su tuit.

Paul will play at @cavernliverpool today at 2pm. Space is EXTREMELY limited! Tickets will be made available for free from the @EchoArena Box Office from 10am this morning on a first come, first served basis. No under 16s allowed. Full details HERE: https://t.co/55TjxLtFbu pic.twitter.com/kDMN6RQHCY

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) 26 de julio de 2018