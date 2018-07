Música y condecoraciones hubo en el Festival Guayaquil

La música no podía faltar para celebrar los 483 años del proceso fundacional de Guayaquil y uno de los escenarios fue concha acústica del parque Samanes, al norte del Puerto Principal, en donde se cumplió el miércoles la primera noche del Festival Guayaquil.

El grupo Las Faraonas del Amor, la agrupación integrada por privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil y la colombiana Martha Barros fueron las primeras artistas que saltaron al escenario.

El show de Barros hizo una pausa, ante el arribo de autoridades estatales y de la provincia del Guayas, pasadas las 20:00 locales, entre ellos, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña; el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos y el prefecto Jimmy Jairala.

Cevallos agradeció por el apoyo del gobierno central a la provincia y al mismo tiempo invitó al público a disfrutar del concierto. "Hoy festejamos a una ciudad alegre, a la ciudad de Guayaquil, a la ciudad de los hermosos ríos, de las hermosas plazas, de los puentes, sobre todo de la rica gastronomía, del fútbol, quien diría no, del fútbol, de barcelonistas, también de emelecistas, pero de gente buena, trabajadora, responsable, que saca adelante con su esfuerzo y sacrificio diario a su familia, a Guayaquil, a Guayas y al país entero (...)".

Entrega de condecoraciones

Luego de la intervención del exfutbolista y del espectáculo de juegos pirotécnicos procedieron a la entrega de condecoraciones a cuatro representantes de diferentes disciplinas. Las condecoraciones están estipuladas según la resolución Gobernación del Guayas 056-GG-2018, en sesión ordinaria de este mes.

El tenista Miguel Olvera recibió el reconocimiento Pórtico de oro por su destacada trayectoria y por su vocación como formador de grandes promesas del deporte.

El actor Diómedes Vaca, más conocido como Mimo Cava, fue condecorado con la Estrella porteña, por su trayectoria y su entrega a la formación de las nuevas generaciones teatrales.

La ciudadana Tanya Fuentes por su parte recibió el reconocimiento Guayaquil de mis amores, por su honestidad y generar la importancia de este valor.

La máxima condecoración fue para el cantautor Carlos Aurelio Rubira Infante por su trayectoria musical, el artista recibió la Perla del Pacífico. Luego de recibir su reconocimiento, interpretó Guayaquileño, madera de guerrero, tema que fue coreado por los asistentes. Con la frase "Viva Guayaquil, carajo" concluyó su intervención.

Espectáculo musical

Concluido el acto de condecoración, aproximadamente a las 21:00, el espectáculo musical continuó. Cumbia y merengue fueron los géneros que se hicieron presentes a través de diferentes voces que pusieron a bailar al público, con el que también interactuaron los artistas.

Retornó al escenario la cantante Martha Barros. Qué bello y No me hagas más daño fueron dos de los temas que interpretó. Después de su presentación siguió el dominicano Arcenio. Noche de fantasía, Si me dejas no vale y Kuliquitaca incluyó en su repertorio. Posteriormente siguió, alrededor de las 21:45, el colombiano Jorge Meza y sus músicos, quien terminó su show pasadas las 22:00. La burrita fue uno de los temas que interpretó.

El dominicano Wilfrido Vargas junto a sus músicos también llegaron para festejar a Guayaquil. Un poco antes de las 22:30 salieron a escena, donde entregaron toda su música y energía. El baile del perrito, El baile del mono, entre otros temas, fueron parte del repertorio de la presentación que extendió hasta las 23:30. Vargas agradeció por la acogida y expresó su satisfacción de cantar en el Puerto Principal en sus fiestas.

El colombiano Alberto Barros fue el encargado de cerrar la primera noche del Festival Guayaquil, al que asistieron más de 10.000 personas, según los organizadores.

El espectáculo continuará este jueves, a las 19:00, con la presentación de varios artistas: Quinto Mandamiento, Johnny Lexus, Big Marvin, Mandy & Martin, Gretchen G y el puertorriqueño Yandel. La entrada al show, organizado por la Gobernación del Guayas, es gratuita. (E)