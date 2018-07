Paul McCarney volvió a pisar el famoso cruce de Abbey Road

Madrid -

El exintegrande de los Beatles Paul McCartney volvió a cruzar el célebre paso peatonal de Abbey Road para sorpresa de todos los que pasaban por allí. Hace ya 49 años desde que Ian McMilan fotografió uno de los momentos más trascendentes y comentados en la historia de la música.

Ese 8 de agosto de 1969 se tomó la que iba a ser la imagen más icónica de la popular banda de pop rock británica frente al estudio de Abbey Road donde grabaron algunos de sus temas como Yellow Submarine. En esta ocasión, el bajista del grupo visitó de nuevo el lugar para ofrecer un concierto secreto en los estudios ante la mirada de decenas de fans y de invitados de lo más conocidos como Kylie Minogue, Orlando Bloom o Johnny Deep.

A sus 76 años, Paul interpretó algunos de los temas que formarán parte de su próximo disco Egypt Station que saldrá a la luz el próximo 7 de septiembre. Pero no se quiso olvidar de algunos de los temas más populares de los Beatles cantando Drive my car, Back in the U.S.S.R o Lady Madonna, entre otras.

El músico británico no dudo en compartir a través de sus redes sociales un video caminando por el famoso paso de cebra, esta vez en solitario, sin cigarro en la mano y con zapatos. El video consiguió más de un millón de reproducciones en menos de un día.

McCartney acostumbra a hacer este tipo de apariciones sorpresa en lugares públicos para deleitar a sus fans de un concierto en directo de él y es que hace un mes se lo vio en un pub de Liverpool improvisando un concierto sorpresa. (E)