Mel B: Las Spice Girls volverán a cantar juntas

Londres -

La banda de música pop británica The Spice Girls se volverá a unir, dijo este lunes la integrante del grupo Mel B.

La cantante, también conocida como "Scary Spice", dijo en un programa en la televisión británica que las cinco integrantes de la banda acordaron el reencuentro.

"Es seguro que nos volveremos a juntar", dijo Mel B en el programa Loose Women del canal ITV.

Las otras cuatro integrantes son Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice) y Geri Horner, antes Geri Halliwell (Ginger Spice).

El grupo, formado en 1994, vendió decenas de millones de copias de álbumes durante su carrera con éxitos que incluyeron temas como "Wannabe" y "Say You'll Be There", que lideraron las listas musicales en todo el mundo.

Halliwell dejó la banda en 1998 y las otras integrantes siguieron caminos diferentes luego del lanzamiento del álbum "Forever" en el 2000.

El grupo se reunió para una gira en 2007-2008 y ha estado sugiriendo que volvería a encontrarse en 2018.

"Al final del día, somos hermanas y pasamos por algo que fue un viaje muy sorprendente y brillante, así que estamos juntas, nos volveremos a reunir", dijo este lunes Mel B.

"Hay una que ha sido un poco difícil (Beckham). Pero la estamos enganchando", agregó. (E)