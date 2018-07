‘Worlds of DC’, el nombre oficial del universo extendido de DC

Madrid -

Warners Bros. lleva tiempo intentando dar un giro a su Universo Extendido DC. Después del fracaso que supuso 'Liga de la Justicia' está claro que deben tomar alguna medida para cambiar esta tendencia. Y durante la Comic Con de San Diego, la compañía por fin le dio un nombre oficial a lo que se conocía por DCEU, que ahora pasará a llamarse 'Worlds of DC'.

Lo cierto es que Universo Extendido DC nunca fue el nombre oficial, por lo que parece que la compañía está intentando crear un nombre de marca para reunir todas sus películas entorno a ella. Además, este cambio de nombre también ayuda a evitar confusiones con la reciente creación de DC Universe, la plataforma de streaming de DC donde subirá series propias como Titans.

El nombre hace una clara referencia al multiverso de los cómics para, de esta forma, tener la libertad de poder contar diferentes historias sin que estén obligatoriamente conectadas. No obstante, no está todavía confirmado si Worlds of DC incluirá también las historias independientes de DC, como el nuevo filme del Guasón, interpretado por Joaquin Phoenix y producido por Martin Scorsese.

Simultáneamente al anuncio de Wolrd of DC, la compañía también presentó los tráileres de 'Aquaman' y 'Shazam!', en los que se podía ver un cambio de tono muy claro con respecto a la época de Zack Snyder. Así pues, World of Dc incluirá todas las películas de DC desde 'El hombre de acero' hasta los nuevos filmes presentados durante la Comic Con.

Los fans de los superhéroes tendrán que estar muy atentos a Warner Bros. y seguir muy de cerca las noticias sobre la compañía. De momento, habrá que esperar hasta diciembre, cuando Aquaman llegue a la gran pantalla, para ver la próxima película de DC en cines. (E)