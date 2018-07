Netflix: 7 series que han sido clave en el enorme éxito de la plataforma

Cuando Netflix comenzó a hacer contenido propio, vino el éxito.

En sus primeros días, la plataforma de contenidos en línea (streaming, en inglés) era usada por los suscriptores para ver episodios de series, como Breaking Bad, que no habían visto cuando se estrenaron.

Pero a medida que la empresa creció, se hizo más conocida por producir contenido propio de alta calidad.

Fue en 2013 cuando comenzó a presentar producciones originales.

Entonces, hacer un maratón de Netflix se convirtió en el pasatiempo favorito de muchos.

Breaking Bad, protagonizada por Bryan Cranston, fue producida por AMC y se emitió originalmente en 2008 y desde entonces se ha convertido en una serie de culto.

Pero su creador, Vince Gilligan, reconoció que Netflix ayudó a la serie a ganar popularidad mundial.

Estas son algunas otras series que han ayudado a Netflix a convertirse en un protagonista clave de la industria de la televisión:

1. House of Cards

Robin Wright ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz en 2013 por su papel de Claire Underwood en la serie House of Cards.

El galardonado drama sobre política fue una de las primeras series originales de Netflix y rápidamente se convirtió en la punta de lanza de la compañía, además de que consolidó la reputación de la plataforma de crear producciones adictivas.

House of Cards está protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright y cuenta la historia del congresista Frank Underwood y su plan despiadado para alcanzar el poder de Washington D.C., ayudado por su esposa Claire.

En 2013 la serie recibió nueve nominaciones alos Emmy y se convirtió en la primera serie televisiva en línea en competir por esos codiciados premios de la industria.

Sin embargo, el futuro de la serie quedó en vilo después de que Spacey fuera despedido debido a las acusaciones de abuso sexual.

Wright protagonizará la temporada más corta, y última de la serie, cuyo estreno se espera a finales de este año.

2. Orange Is The New Black

El elenco de Orange Is The New Black fue premiado en la ceremonia de los Premios del Sindicado de Actores en 2017

Basada en una historia real, la serie gira en torno a Piper Chapman, una mujer de clase media sentenciada a pasar 15 meses en prisión tras ser condenada por contrabando de dinero del narcotráfico.

Desde su debut en julio de 2013, el programa ha ganado varios premios, de losEmmy a los Globo de Oro.

Ha sido elogiada por su tratamiento de temas raciales, de sexualidad, de género y de la comunidad LGBT.

En una entrevista con The Guardian en 2016, Kate Mulgrew, quien interpreta a Red, una reclusa poderosa de la penitenciaría de Litchfield, dijo: "La televisión hasta ahorahabía tenido miedo de mostrar este lado de las mujeres".

3. 13 Reasons Why

What would you do to remember your past? pic.twitter.com/KMlajkzOMQ — 13 Reasons Why (@13ReasonsWhy) 7 de mayo de 2018

Basada en la novela escrita por Jay Asher, 13 Reasons Why gira en torno a los adolescentes Clay Jensen y su amiga Hannah Baker, quien se suicidó después de padecer en la escuela la cultura del acoso y los chismes.

Hannah deja una caja con cintas que grabó en las que da sus 13 razones por las que decidió poner fin a su vida.

La serie desató un gran debate en línea entre espectadores, expertos y padres sobre si banalizaba el suicidio o si lo abordaba de manera responsable.

Además de la conversación y las reflexiones, los protagonistas Katherine Langford y Dylan Minnette, quienes interpretaron a Hannah y Clay, han sido elogiados por su química en la pantalla.

La primera temporada consiste básicamente en 13 horas de suspense, ansiedad y desamor, por lo que aquellos que buscan un maratón de series deben tener una caja de pañuelos cerca.

4. Stranger Things

Otra serie con un elenco de actores jóvenes es innegablemente una de los más populares de Netflix:Stranger Things.

Ambientada en la década de 1980, la serie comienza cuando Will Byers es secuestrado por una misteriosa criatura.

En la primera temporada, seguimos a su madre Joyce, interpretada por Winona Ryder, en su lucha por encontrar a su hijo al tiempo el grupo de amigos de Will hace su propio esfuerzo por la causa.

Los adolescentes también reciben ayuda de Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown.

Desde su debut en 2016, Stranger Things ha sido elogiada por su talentoso elenco y ha recibido varias nominaciones y premios de la industria.

Este año Brownrecibió su segunda nominación al Emmy por su papel de Eleven.

5. The Crown

La serie comienza con una mirada interior a los primeros días del matrimonio de la reina y el duque de Edimburgo.

Este espléndido drama, que se estrenó en 2016, es una historia biográfica sobre el reinado de Isabel II de Inglaterra.

La serie comienza con una mirada interior a los primeros días del matrimonio de la reina y el duque de Edimburgo, hasta su ascenso al trono tras la repentina muerte de su padre.

Además, retrata los romances y rivalidades políticas que dieron forma a Reino Unido en el siglo XX.

La primera temporada fue el drama más caro que haya producido Netflix, con un valor de al menos US$130 millones.

Considerando lo hermosos que son los vestidos y las joyas, los amantes de la serie argumentan que es dinero bien gastado.

6. Narcos

Las dos primeras temporadas se basan en la historia de Pablo Escobar, el capo colombiano de la droga que en su tiempo traficó la mayor parte de la cocaína consumida en Estados Unidos, negocio que lo hizo multimillonario.

La serie es alabada por el suspense y la narrativa que tiene.

El actor principal, Wagner Moura, quien interpreta a Escobar, ha sido muy elogiado por su interpretación.

Cuando el director José Padilha le ofreció el papel a Moura después de trabajar juntos en un drama policial brasileño, no hablaba una palabra de español (que se usa en la mitad de los diálogos).

Pero el actor pasó meses lejos de su familia en Medellín (Colombia) y aprendió el idioma.

A pesar de que recibió críticas por su acento brasileño, logró una nominación a los Globos de Oro de 2016.

7. Grace and Frankie

La serie puso de nuevo a Fonda y Tomlin juntas en la pantalla después de que protagonizaran la comedia de los años 80 titulada "De 9 a 5".

Protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin, "Grace y Frankie" se centra en la inesperada amistad de dos mujeres que se conocen después de que sus maridos se enamoran mutuamente y hacen planes para casarse.

Si bien la primera temporada del programa recibió críticas mixtas, es su elenco estelar lo que dejó a los espectadores con ganas de más.

La serie puso de nuevo a Fonda y Tomlin juntas en la pantalla después de que protagonizaran la comedia de los años 80 titulada "De 9 a 5".

"Grace y Frankie" comenzó a tener una respuesta del público más positiva en sus últimas temporadas, obteniendo cuatro nominaciones al Emmy y una nominación a los Globo de Oro.

Marta Kauffman, la directora ejecutiva de la serie, le dijo a The Hollywood Reporter el año pasado que quería dar una plataforma a las actrices mayores de 70 años que están "cansadas de interpretar a las abuelas". (E)