Cómo un boxeador retirado gana más dinero que cualquier actor de Hollywood o deportista en el mundo

Puede que Floyd Mayweather no haya lanzado ningún golpe en 2018, pero eso no impidió que el que fuera multicampeón mundial de boxeo fuera la celebridad que ganó más dinero en los últimos 12 meses.

Así lo reveló esta semana la revista Forbes en su lista anual sobre las 100 celebridades que más ingresan en el mundo, entre las que se encuentran figuras del deporte, músicos y estrellas de Hollywood.

Conocido con el sobrenombre de Money (dinero, en español), Mayweather superó en la lista a personalidades muy conocidas como el actor estadounidense George Clooney o la sensación de las redes sociales, Kylie Jenner.

Las ganancias acumuladas entre todas las personas que aparecen en la lista superan los US$6.000 millones, un 22 % más que el total registrado hace un año.

Ese aumento también se ve reflejado en el número de celebridades que superaron la barrera de los US$100 millones (11), más del doble del total de los últimos dos años juntos.

Estas son las estrellas que lideran la lista:

Mayweather está oficialmente retirado del boxeo (Getty Images)

Las ganancias de Mayweather se elevaron a US$285 millones antes de pagar impuestos gracias a su esperada pelea contra Conor McGregor el pasado mes de agosto.

El combate generó más de US$550 millones, de los cuales US$275 millones fueron a parar al bolsillo del exboxeador.

Esta es la segunda vez que Money lidera la lista de Forbes, tras haberlo hecho en 2015.

Las mayores ganancias de Clooney no le llegaron por sus películas (Getty Images)

El regreso de Clooney a la lista fue posible gracias a la venta de su compañía de tequila Casamigos a la gigante de bebidas Diageo a través de un acuerdo valorado en US$1.000 millones.

La estrella fundó la compañía en 2013 junto a sus amigos Rande Gerber y Mike Meldman.

La gurú de la moda es el miembro más joven del clan Kardashian (PA)

La menor de las hermanas Kardashian, Kylie Jenner, alcanzó el tercer lugar de la lista tras fundar un imperio de cosméticos.

Un programa de televisión y 110 millones de seguidores en redes sociales también contribuyeron al crecimiento de su fortuna.

Según Forbes, Kylie generó tres veces más ingresos que su hermana Kim, y va camino de convertirse en la persona más joven en convertirse en multimillonaria.

Jenner, de 20 años, ingresó por primera vez en la lista el año pasado, pero en solo 12 meses ascendió del puesto 59 al tercero.

Judy Sheindlin sigue siendo toda una sensación de la televisión estadounidense (PA)

Poco podía imaginar la abogada Judy Sheindlin que ocuparía el cuarto lugar de la lista de Forbes, con ganancias de unos US$147 millones, cuando comenzó a protagonizar Judge Judy en 1996.

El popular programa de televisión basado en casos judiciales, que ya lleva 22 temporadas en antena, atrae una audiencia de más de 10 millones de personas por capítulo cada día.

La jueza vendió los derechos de su libros a finales del año pasado por US$100 millones.

Dwayne Johnson se ha convertido en uno de los actores más populares de la gran pantalla (PA)

Dwayne Johnson, el luchador profesional convertido en actor, obtuvo la mayor parte de sus ganancias gracias a sus papeles en diferentes películas para la gran pantalla, muchas de las cuales ha sido un éxito rotundo en taquilla.

Conocido por su apodo "La Roca", Johnson es el actor que ha registrado la mayor ganancia en los 20 años de la lista que publica Forbes a raíz de su trabajo en la actuación.

"Noticia inesperada. No tengo un máster de Harvard, pero mi filosofía de negocio se ha refinado con el paso del tiempo y a través de los fracasos. Tengo un solo jefe al que le sirvo y con el que conecto: el mundo y su gente. Soy el chico que comenzó con US$7. Estoy anonadado, agradecido y hambriento", reaccionó Johnson en su cuenta de Twitter.

Wow unexpected news.

I don’t have a Harvard MBA, but my business philosophy has been sharpened over time and thru failure. I have one boss I serve and connect with - the world and the people in it. I’m the dude who started w/ $7bucks. I’m awestruck ($124M) grateful & hungry. https://t.co/0VWSn5YU6N

— Dwayne Johnson (@TheRock) 17 de julio de 2018