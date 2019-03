Culpan a Michela Pincay de agredir a su ex Dave Morales

En una nueva polémica está involucrada la popular actriz Michela Pincay quien ha sido acusada de ser la supuesta autora intelectual de la paliza que le dieron a su ex Dave Morales, la noche del martes, por unos desconocidos afuera de una iglesia.

Según relatan varios familiares y amigos del cosmetólogo, lo sucedido se habría desarrollado debido a la demanda que él interpuso meses atrás en contra de la chica reality por violencia intrafamiliar y ganó el juicio, además que él reclamó unos enseres del spa que aparentemente ella estaría utilizando en su local.

Michela respondió en Instagram a las supuestas acusaciones. Entre otras cosas dijo:

"Yo no doy explicaciones porque quienes buscan hacer daño no las merecen y quienes me conocen no las necesitan, mis actos siempre han sido coherentes y ustedes me han acompañando tanto que de verdad creo que explicar algo que no me representa no es necesario."

Sofía Vásconez, exesposa de Morales, a través de sus historias en su cuenta de Instagram, afirmó que el padre de su hijo recibió varios golpes en el rostro que lo llevaron al quirófano. “Mi hijo estaba con él en esos momentos y vio cuando atacaron a su padre violentamente y eso fue muy bajo”, dijo Sofía, quien también refirió que pese a las influencias que posee la actriz, no logró ganarle la demanda a su ex.

Por otro lado, la modelo Arianna Mejía, actual pareja de Dave Morales, afirmó: “No está bien que una persona normal y coherente, haga eso solamente porque le ganó el juicio y le dieron 10 días de prisión a Michela Pincay y eso es algo que no se ha dicho, pero ahora la mamá de Dave lo está contando a los medios”, dijo.

La rubia además señaló que ella presenció todo lo ocurrido porque estaba al lado del hijo de su pareja que no paraba de llorar del susto. “El papá está enojado y la mamá está inconsolable que vio a su hijo arrastrarse hasta la iglesia ensangrado”, contó.

Al igual que Mejía, la madre de Morales, la abogada Miriam Sabando, hizo responsable directamente a Michela y a su acompañante por lo que le pueda pasar a Dave. “Tú tienes una cara de ángel, pero en realidad no sabemos como eres en el fondo. Tú fuiste de verdad un demonio. Mi hijo les decía qué quieres, toma te lo doy y ellos no decían nada, pero esto nos mandaron a hacer claramente esos señores”, explicó la señora.

Además relató que el hermano de Michela aparentemente le habría dicho a Dave que lo querían mandar a golpear y que él no estaba de acuerdo con lo que querían hacerle. “El hermano de la actriz le había dicho a mi hijo. Oye, te quieren mandar a golpear y yo no participo de eso”, dijo Miriam Sabando. (E)