Us: quiénes son nuestros doppelgangers y por qué son tan terroríficos en la película de Jordan Peele

¿Y si nuestro peor enemigo fuéramos nosotros mismos?

De esta premisa partió el cineasta estadounidense Jordan Peele para realizar Us (Nosotros), el esperado segundo largometraje del director de Get Out (Déjame salir), que llegó este viernes a las salas de cine.

Nosotros es una película de terror que aspira a dejarnos sin dormir algunas noches después de haberla visto.

La trama, sin spoilers, es la siguiente: Adelaide Wilson (Lupita Nyong'o), su esposo Gabe (Winston Duke) y sus dos hijos Jason (Evan Alex) y Zora (Shahadi Wright Joseph) llegan a Santa Cruz, California, para disfrutar de unos días de vacaciones.

Entusiasmados con la idea de desconectar de sus ocupadas vidas junto a sus amigos los Tyler (Elisabeth Moss, Tim Heidecker), los Wilson pronto se empezarán a ver afectados por una serie de incidentes extraños.

Los actores que interpretan a los miembros de la familia protagonista de "Nosotros" tuvieron que meterse en la piel de dos personajes cada uno.

Tras pasar un tenso día de playa con sus amigos, Adelaide y su familia regresan a su casa vacacional. Al caer la noche, los Wilson descubren la silueta de cuatro figuras agarradas de la mano en la parte delantera de la casa.

Nosotros enfrenta a una adorable familia de clase media estadounidense contra un aterrador e insólito oponente: sus doppelgängers, cuatro personas idénticas a ellos.

Un terror arraigado

"La inspiración para esta película provino de un arraigado miedo a los doppelgängers", contó Jordan Peele durante el pase de prensa de la película.

"Me fascinan las mitologías, leyendas y películas que hablan sobre ellos, y quería hacer mi aportación al 'panteón de los filmes sobre dobles malignos'.

"Me atrajo la idea de pensar que somos nuestro peor enemigo. Eso es algo que todos sabemos intrínsecamente, pero es una verdad que tendemos a enterrar".

El director de "Nosotros", Jordan Peele (izquierda), confesó que desde la infancia le tiene temor a los doppelgängers.

Quiénes son los doppelgängers

La presencia de los doppelgängers en la mitología y literatura es significativa y se remonta a varios siglos atrás.

Sus nombres han sido varios: desde ka, el "doble del espíritu" de la cultura egipcia antigua hasta los etiäinen del folclore finlandés pasando por los fantasmagóricos dobles llamados vardøger de la mitología nórdica.

El término que perduró fue el vocablo alemán doppelgänger que se puede traducir como "doble andante".

El concepto se refiere a un doble, que puede ser físico, intangible o, en la era moderna, una identidad alternativa online.

La actriz Lupita Nyong'o ha recibido críticas extraordinarias por su interpretación en Nosotros.

Los espiritualistas y los místicos han etiquetado a los dobles como "un demonio", haciéndose eco de la idea de que son seres malditos.

Otros los describen como una suerte de fantasma o espectro.

Y hay quien dice que somos nosotros mismos viajando a través de dimensiones paralelas o agujeros espacio-temporales.

Hacia el autoconocimiento

Lo interesante de los doppelgängers desde un punto de vista neurológico y psiquiátrico es lo que pueden contarnos sobre cómo construimos nuestro sentido del ser.

"Las historias de doppelgängers toman muchas formas y ese es uno de sus atractivos, que son elásticas", señaló en una entrevista a la BBC hace unos años la autora de novelas de misterio Louise Welsh.

"Pero todas contienen a algo o alguien que, de alguna manera, eres tú".

Antes de Nosotros, películas de suspense o terror como Vértigo o Los poseídos trataron el tema de los dobles.

"La idea de que conocer a tu doble vaticina algo fatal es interesante, pues significa que tú eres tu peor enemigo", dijo por su parte el escritor y filósofo Julian Baggini.

"Vernos desde fuera nos permitiría conocernos realmente, pero pensar en podernos ver como nos ven los demás es aterrador", apuntó.

Y Welsh añadió: "A menudo, en literatura, nos preguntamos si el doppelgänger existe o es una creación del protagonista".

Trabajo doble para los actores

En el caso de la película de Peele, los doppelgánger son definitivamente terroríficos.

Si bien tienen la misma apariencia física que los miembros de la familia Wilson, su vestimenta y su comportamiento son grotescos.

El fenómeno de los doppelgängers es interesante para estudiar cómo construimos nuestra propia identidad.

Esto supuso interesantes retos para los actores principales, ya que cada uno tuvo que interpretar a dos personajes totalmente diferentes.

... ¿O quizá no lo son tanto?