México, entre los planes de Roberto Manrique

Fue el conductor del programa de aventura Exatlón Colombia, de RCN; su personaje Santiago en la serie Sin senos sí hay paraíso, de Telemundo, cobró protagonismo y ha tenido buena aceptación entre la audiencia y la fundación que dirige, Desafío Ecuador, ha mantenido su trabajo y ayuda a los habitantes de Manabí.

Para el actor ecuatoriano Roberto Manrique, el 2018 fue un año de oportunidades, que supo aprovechar –recalca– y que además le han permitido autoexigirse como artista.

“Ha sido un tremendo año, ha sido un año de intensidad, de positiva intensidad, de grandes oportunidades, de avanzar peldaños en mi carrera que han sido importantes”, cuenta.

Manrique, quien celebró las festividades de Navidad y fin de año con su familia en Ecuador y con actividades en la zona de El Matal por la fundación, retornó a Colombia para continuar su trabajo en el vecino país.

“La cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso es la prioridad en este 2019”, dice Manrique, quien ya tiene libretos para la próxima entrega de la producción, en la que comparte roles principales junto a la colombiana Carmen Villalobos.

Aunque no puede revelar mayores detalles sobre la nueva trama, confiesa que su personaje mostrará una nueva faceta para sus seguidores. “Voy a estar grabando hasta el segundo trimestre del año la serie en Colombia”, añade.

Nuevos destinos

México ha sido siempre un mercado laboral atractivo para el guayaquileño. Y es, además, un pendiente en su lista, afirma, que se ha postergado por diversas razones.

Las dos primeras por propuestas laborales en otros países y en una tercera ocasión porque decidió quedarse en Ecuador para ayudar a los damnificados del terremoto en abril del 2017.

“Estoy pensando mudarme a México el segundo trimestre del año, pero es una de esas planeaciones que para que me voy a mentir, no es nada seguro. No sabemos sí habrá o si yo iré a una próxima temporada de Sin senos sí hay paraíso”, señala.

Presencia en redes

Su trabajo también lo vincula con la parte digital. Para este año, comenta, prevé estrenar su serie web Fitness del Alma.

“Estoy ya terminando el piloto para pasar a la etapa de comercialización y ahí sí de producción de los otros 20 capítulos y estoy supercontento por el resultado”, detalla Manrique, quien a través de este proyecto quiere descubrir su rol de expositor y conferencista.

Paralelo a la serie web también desarrollará un blog, con temática de orientación y herramientas de vida.

La moda también está entre sus planes este año y concretará la presentación de su línea de moda masculina con camisas de variados diseños.

Desafío Ecuador

“Estoy supercontento porque en el primer trimestre del año voy a estar inaugurando construcciones y nuevos planes de educación para la comunidad de El Matal”, expone Manrique sobre las actividades de la fundación Desafío Ecuador.

La entidad que dirige construyó en el cantón Jama la escuela Luis Arturo Cevallos, conocida como la escuela de El Matal, que se destruyó con el terremoto. (E)