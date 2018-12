Mario Collino, moderno Geppetto del Piamonte

Turín -

Mario Collino eligió como nombre artístico Señor Perejil, o Prezzemolo en italiano, pero bien habría podido inspirar al personaje de Geppetto, padre de Pinocho. Cerca de Cuneo, en el norte de Italia, este jubilado recrea juguetes de antaño, cajas sorpresa, trompos o títeres a los que da vida.

Tocado con un sombrero, de barba frondosa y ojos vivarachos, frota un palo llamado tric-trac que se pone a girar, sin ninguna batería, con su hélice cortando el aire a gran velocidad. Un simple pisotón y Michel, pequeño muñeco de madera y alambre, trepa por la cuerda. Un movimiento de su pañuelo, y el conejo mueve las orejas. Un cuadrado de papel, unos cuantos pliegues, y una rana surge tras la cabeza de un niño, estupefacto. El público contiene la respiración.

Faltando unos días para Navidad, el Señor Perejil abre sus maletas y saca sus tesoros, en una escuela, una residencia de ancianos o en los mercados, a los que da un toque festivo 100% “Made in Italy” en un santiamén. A veces incluso con música, cuando le da cuerda a su organillo.

“Nunca me he hecho publicidad, ha sido el boca a oreja lo que me ha dado a conocer y hago 80 salidas al año. No pido nada, a veces me dan algo, me pagan el hotel, la comida, a veces solo el café”, afirma el exempleado del grupo francés Michelin.

En las escuelas, los niños piden más y más. “¡No, maestra, el recreo ahora no, todavía no!”, imita Mario, en alusión a las reacciones de los niños ante los que actúa. Y “en las residencias de ancianos, los viejos quedan impactados”.

Hecho en casa

Tuvo una infancia dura, mientras que sus cinco hermanos y hermanas se criaron con las monjas. En 1989, a Mario se le ocurrió preguntarle a la gente mayor con qué jugaban cuando eran chicos. “Dos años antes, hubo una exposición que no me gustó sobre los juguetes pobres. Era injusto llamarlos así, un juguete nunca es pobre, un juguete es algo que enriquece, que hace feliz. ¡Pobre es el que no tiene!”.

Desde entonces recorre las residencias de ancianos, pidiendo que le describan cómo jugaban en otro tiempo. “Hago un dibujo, vuelvo a casa, fabrico algo y luego vuelvo a ver a la persona para saber si es eso a lo que se refería y si puedo presentar el juguete con su nombre. Por ahora tengo 138”, apunta el artesano.

Ni se compran ni se venden, todos se fabrican en casa. Cualquiera puede construirlos con una navaja y el plano, lo que es precisamente el objetivo de Mario Collino, además de divertirse y hacer pasar el mensaje. Cuando no está en su taller, muy frío en invierno, Mario parte a hacer camino. (I)