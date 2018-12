Canto y títeres, en obra ‘Un regalo de Navidad’

Promover un mensaje de amor, paz, unión familiar y el perdón en esta Navidad, así como evangelizar contando la historia de la Anunciación y el nacimiento del Niño Jesús son algunos de los propósitos que el tenor ecuatoriano Álex Morán se planteó cuando decidió crear Un regalo de Navidad, una propuesta escénica musical que llega esta noche al Teatro Centro de Arte (TCA).

“Yo creo que en esta época debemos tratar de hacer esa reflexión viendo hacia dónde Jesús realmente nos ha querido conducir con su ejemplo, y para nosotros este es un día realmente de fiesta porque vamos a festejar el cariño de Dios”, señala el artista que viene gestando esta iniciativa desde hace casi cinco meses.

En esta propuesta –señala– se contará con varios elementos que se irán presentando al público y que servirán de hilo conductor para aprender sobre la historia de la Navidad y de cómo llegó Jesús al mundo.

Alrededor de 30 artistas se han sumado a esta pieza. Además de Morán estarán en escena las sopranos Ana María Tamayo (Quito) y Ana María Mantilla (Guayaquil), el coro infantil de la Universidad de Guayaquil y un grupo de músicos locales que conformarán una orquesta de cámara.

Este elenco interpretará un variado repertorio clásico y popular que incluye temas como Adeste fideles, Noche de paz, Dichosa Tierra al mundo paz nació Jesús, We wish you a merry Christmas, Mi burrito sabanero, entre otros tradicionales que se escuchan durante diciembre.

El espectáculo también tendrá la intervención de Kareen Mendoza y sus títeres que escenificarán la historia de Jesús. También actuará Úrsula Strenge. Las entradas cuestan $ 25 y $ 35. (I)