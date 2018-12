La exorbitante cifra que pagó Netflix para mantener a 'Friends' en su plataforma

Madrid -

En los últimos días algunos rumores apuntaban a que Netflix eliminaría de su catálogo 'Friends', la mítica serie de los 90, una noticia que provocó una oleada de quejas de los fans en redes sociales. La plataforma escuchó a sus suscriptores, y pagó 100 millones de dólares para mantener la popular ficción.

Netflix ha llegado a un acuerdo con los propietarios de los derechos, WarnerMedia, según asegura The New York Times. Un salto significativo de los 30 millones al año que Netflix había pagado previamente para ofrecer la serie. Para alegría de los fans, la plataforma de streaming ya ha anunciado la noticia a través de Twitter.

"El armadillo navideño les concedió un deseo: 'Friends' seguirá estando ahí para ustedes en Estados Unidos durante 2019", anunció Netflix.

The Holiday Armadillo has granted your wish: “Friends” will still be there for you in the US throughout 2019 pic.twitter.com/Yd0VqRzk3r

— Netflix US (@netflix) December 3, 2018