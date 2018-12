Roma, de Alfonso Cuarón, gana título de mejor película del año

Nueva York -

Roma, un drama profundamente personal del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, ganó el domingo último el premio a la mejor película del año de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, honor que se suma a la serie de laureles concedidos a la cinta.

La película de Cuarón en blanco y negro, un estreno de Netflix, ha barrido con muchos de los principales galardones otorgados en la temporada. Roma se llevó el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia y la mención máxima del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. Hay una gran expectativa de que Netflix consiga por primera vez que Roma sea nominada como mejor película para los Premios de la Academia.

La asociación, que anunció sus galardones en Twitter, también concedió a Cuarón el premio a la mejor cinematografía. Sin embargo, la asociación se alejó bastante de la marcha batiente de Roma en la categoría de mejor dirección y otorgó el premio respectivo a Debra Granik (de Winter's Bone) por Leave No Trace, un drama padre-hija que viven en un bosque.

Las organizaciones de críticos a veces pueden incidir en la contienda de los Oscar, en la que no hay muchas cineasta femeninas con posibilidades de triunfo, una llaga para quienes consideran que hay un gran abanico de opciones (como Chloe Zhao por The Rider y Marielle Heller por Can You Ever Forgive Me?) y por el dominio histórico masculino en esta categoría. El jueves, solo hubo hombres nominados a la categoría del mejor director para los premios Globo de Oro por cuarta ocasión consecutiva, una marca sin precedente que suscitó inconformidades.

La Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles otorgaron el premio a la mejor actriz a Olivia Colman (The Favourite) y el de mejor actor a Ethan Hawke (First Reformed). Hawke también ganó el galardón correspondiente de los críticos de Nueva York y el premio Gotham el mes pasado.

Los críticos de Los Ángeles otorgaron el galardón al mejor actor de reparto a Steven Yeun, por la película de suspenso Burning, un drama existencial de Lee Chang-dong, que también fue finalista en la contienda de la mejor película. Regina King ganó el galardón a la mejor actriz de reparto por If Beale Street Could Talk, una adaptación que hizo el cineasta Barry Jenkins de la novela del mismo nombre de James Balawin. (I)