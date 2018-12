Nuevos mercados con propuesta innovadora para la televisión en Ecuador

Prueba de amor es la primera producción con la que ingresa al mercado ecuatoriano el grupo audiovisual Mediapro.

Martín Halac, senior vicepresidente de producción y contenido de Mediapro, señala que la empresa mantiene un acuerdo de codesarrollo del formato de Prueba de amor con Ecuavisa.

Este grupo tiene un amplio catálogo de series y programas líderes de audiencia en España que han cosechado gran interés en el mercado internacional como Vis a Vis, cuya tercera temporada se ha emitido con éxito por FOX.

En el listado de producciones en los que ha intervenido figuran títulos como Midnight in Paris (foto), Conocerás al hombre de tus sueños, Vicky Cristina Barcelona (dirigidas por Woody Allen), Un dios salvaje (Roman Polanski), Comandante (Oliver Stone, foto), Los lunes al sol, Princesas, (Fernando León De Aranoa) y Camino (Javier Fesser). Mediapro produce también contenido en Estados Unidos, Portugal, Argentina y Oriente Medio. Entre sus últimos proyectos destacan Todo por el juego con DirecTV; The paradise con YLE; o The Young Pope, de Paolo Sorrentino, con Jude Law y Diane Keaton, ficción emitida en toda Europa que pronto tendrá una segunda temporada en HBO. (E)