Luis Miguel Coka se encamina bajo la mirada de su padre

Tocar la fama desde muy pequeño es un riesgo. Algunos artistas juveniles no han sabido llevar el peso y han caído. Por ello, Andrés Coka, padre del jovencísimo Luis Miguel Coka, está atento a todos los pasos que da su pequeño para procurar su bienestar.

Luis Miguel se aleja un poco de las tendencias comunes de la niñez. De refinado vestir y cabello perfectamente peinado, ya puede presumir de ser actor, modelo y cantante. No obstante, conserva la ternura de todo pequeño que anda por los cinco años.

Propuestas no le faltan. Tras modelar para una cadena de ropa, participar en la telenovela 3 Familias, cantar junto a Boris Llerena el tema Eres un bombón, en los últimos días ha estado en boga y de haber sido invitado por el artista Luis Miguel a subir al escenario de un show en México. Desde entonces su popularidad ha ido en aumento.

“Hasta el momento tenemos propuestas en Televisa”, indica Andrés, quien estima que en unas dos semanas viajarán para reunirse con el productor del programa de competencia infantil Pequeños gigantes.

Pese a que el niño tiene un desenvolvimiento natural en escena, su padre indica que entrará en clases de canto y de expresión. “Él ha llegado donde está, pero sin que nadie lo haya preparado, todo ha sido natural, como él es. Le gustan las cámaras”, asegura.

El progenitor, quien es su representante, indica que de llegar a concretarse la participación en el reality mexicano, las grabaciones se daría durante los meses que Luis Miguel está de vacaciones, así no afectará su asistencia a clases en Ecuador.

“Él está en la escuela, tiene su vida normal como cualquier niño. Se va a sus clases a las 07:30, regresa a las 13:30, después asiste a sus clases de natación, en la tarde va a jugar al parque y duerme a las 20:00, como todo niño”, dice.

Por ahora Luis Miguel no ha definido qué área específica le atrae. “Le gusta todo el tema artístico, creo que es muy temprano para poder decir si prefiere el canto o el modelaje, pero lo importante es que le gusta todo lo que se ha relacionado al tema artístico”, añade Andrés.

Actualmente, la música urbana pega fuerte, es allí donde se han direccionado artistas que no eran de ese género, para seguir la tendencia. Sin embargo, no es algo que llame la atención de Andrés, salvo que tenga un buen mensaje. “Él lo haría (cantar música urbana) dependiendo el tipo de letra de la canción. Si es algo constructivo, lo va a hacer, pero generalmente las canciones de reguetón no tienen nada constructivo”. (I)