Anima Inside y la Orquesta Sinfónica de Guayaquil llenaron de rock el Teatro Centro Cívico

Una noche de rock se vivió este viernes en el teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil, donde la banda quiteña Anima Inside se citó con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, para entonar varios de sus más conocidos temas.

Believe, Miracle, Save Me y otros más formaron parte de la propuesta de esta reconocida banda capitalina que emocionó a los presentes. Tras cinco temas de entrada el vocalista Riccardo De la Cuesta dio paso a un solo del guitarrista Marcos Benalcazar, quien deleitó a todos con sus habilidades. Uno de los momentos emotivos llegó con Dream Enought, canción que los asistentes acompañaron con las manos levantadas.

De la Cuesta agradeció en varias ocasiones al público guayaquileño, a la Orquesta Sinfónica, así como a la directora de la noche, la maestra Ángeles Terreros Kuffo, por asistir a esta jornada donde el rock sonó fuerte. Pidió además entonar con orgullo We Belong, luego continuó con Attached, uno de los temas con el que la orquesta tuvo mayor participación, pero el concierto aún guardaba una sorpresa.

Fue We Are The Champions, de Queen; Another Brick In The Wall, de Pink Floyd; I Was Made for Lovin' You, de Kiss, entre otros temas emblemáticos de la década del 70 y 80 los que enloquecieron a los asistentes, quienes no dudaron en levantarse de sus asientos para acompañar a De la Cuesta, quien muy emocionado recorrió las gradas del escenario para cantar con el público.

Luego llegaron otros más de esta banda quiteña, integrada también por Juan Pazmino, Greg Carrera y André Pazmiño, en una noche que se hizo corta y con un público que se quedó con ganas de escuchar más rock. (E)