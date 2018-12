Globos de Oro se rinden al encanto de las estrellas en la TV

Los Ángeles -

Incluso los Globos de Oro pueden sucumbir al encanto de las estrellas de cine que se adentran en el mundo de la televisión.

Julia Roberts, Amy Adams, Jim Carrey y Michael Douglas fueron algunos de los nominados anunciados el jueves para los premios de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que se entregarán el próximo mes. Pero no todos pasaron el corte, Emma Stone y Jonah Hill de la serie Maniac de Netflix quedaron fuera de las nominaciones.

Otra de las desairadas fue "This Is Us" uno de los pocos programas de las cadenas tradicionales que ha conseguido premios y respeto en medio de la ofensiva de la televisión por cable y los programas de streaming. No consiguió ser nominada a la mejor serie de drama ni el reconocimiento para el ganador de los Globos del año pasado (y galardonado con el Emmy) Sterling K. Brown ni la dos veces nominada Chrissy Metz.

"The Handmaid's Tale" de Hulu, la ganadora del año pasado en la categoría de serie de drama, no fue nominada este año, un tropezón que sigue tras su derrota este año ante "Game of Thrones" en los Emmy. Pero la estrella de "Handmaid's" Elisabeth Moss y su compañera de reparto Yvonne Strahovski fueron nominadas.

"Game of Thrones" de HBO quedó fuera de la contienda a los Globos de 2019 porque sus nuevos episodios no se transmitieron dentro de las fechas para ser elegibles. En cambio, los votantes de los Globos se quitaron el sombrero ante la última temporada de "The Americans" de FX y ante nuevas producciones como "Bodyguard" de Netflix, una serie británica sobre un protector de políticos, y “Pose” de FX, la cual se desarrolla en la Nueva York de la década de 1980 con un importante número de actores transgénero.

Una vez más "Atlanta" de Donald Glover fue pasada por alto como mejor serie de comedia, aunque Glover, quien ganó el Globo por su papel en 2017, fue nominado. Entre sus contendientes destacan Carrey por "Kidding" de Showtime, Douglas por "The Kominsky Method" de Netflix y Bill Hader tras haber ganado un Emmy por "Barry".

Henry Winkler, quien ganó el Emmy por su papel de reparto en “Barry” de HBO, también compite por un Globo. La serie se medirá por los principales premios de comedia contra la ganadora del año pasado y actual galardonada con el Emmy, "The Marvelous Mrs. Maisel".

Issa Rae, quien ha sido dos veces nominada por "Insecure", no fue nominada como mejor actriz de comedia, pero Candice Bergen tuvo una bienvenida acalorada por la nueva versión de la comedia de CBS "Murphy Brown". Cuando la serie original se transmitía era una de las favoritas de los Globos y llegó a tener nueve nominaciones y ganó una estatuilla en 1989.

Bergen forma parte de un grupo de nominadas totalmente blancas que incluye a la ganadora del Emmy Rachel Brosnahan por "Mrs. Maisel". Glover es el único actor de color en su categoría, mientras que los actores negros Billy Porter ("Pose") y Stephan James ("Homecoming") fueron nominados en la categoría de drama.

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" de FX recibió el mayor número de nominaciones, con cuatro, incluyendo mejor serie limitada o película para televisión, y nominaciones para sus astros Darren Criss, Penélope Cruz y Edgar Ramírez.

Las nominaciones de estos actores impulsaron la diversidad en las categorías al igual que las menciones para Sandra Oh ("Killing Eve"), Regina King ("Seven Seconds") y Thandie Newton ("Westworld").

Oh será la anfitriona de la ceremonia de los Globos de Oro el 6 de enero en NBC junto con Andy Samberg. Este año se convirtió en la primera artista de ascendencia asiática en recibir una nominación al Emmy como actriz principal en una serie de drama por este thriller de espías.

En los Globos competirá con la ganadora del Oscar Roberts, quien obtuvo una nominación por "Homecoming" de Amazon, este thriller psicológico también fue nominado como serie y está basado en el podcast homónimo.

Keri Russell competirá por su trabajo en "The Americans" al igual que su compañero de reparto (y pareja en la vida real) Matthew Rhys, quien se ganó un Emmy este año por ese papel.

Los Globos de Oro que reconocen producciones de cine y televisión, convirtieron la satírica “Vice” sobre el exvicepresidente Dick Cheney, en la película más nominada. "A Star is Born" con Lady Gaga y Bradley Cooper, "Green Book" y "The Favourite" le siguen de cerca con cinco nominaciones cada una.

Adams fue nominada por su actuación en la serie limitada "Sharp Objects" y por "Vice". (E)