Kevin Hart dirigirá con su humor la ceremonia de los premios Óscar en el 2019

Los Ángeles -

El comediante Kevin Hart será el presentador la próxima ceremonia de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en febrero del 2019, dijo el martes el actor de Ride Along en una publicación en Instagram.

"Estoy muy feliz de decir que finalmente ha llegado el día en que presentaré los Óscar", escribió Hart. Los premios de la Academia son la mayor distinción de la industria cinematográfica.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que organiza los Óscar y normalmente anuncia al presentador, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Hart, de 39 años, quien también protagonizó la película de 2019 Jumanji: Welcome to the Jungle, reemplazará al anfitrión de programas nocturnos de conversación Jimmy Kimmel, quien animó la ceremonia en 2017 y 2018.

"Estoy deslumbrado simplemente porque esta ha sido una meta pendiente por un largo tiempo", escribió Hart en su página de Instagram.

El trabajo de presentador del Óscar es uno de los más prestigiosos, pero también de los más difíciles en el negocio del espectáculo, ya que se debe enfrentar las expectativas de una audiencia de actores de primera categoría en el teatro y millones de telespectadores con una combinación de bromas de actualidad y sobre temas internos de la industria.

Hart, quien es afroamericano, es uno de los pocos presentadores negros del Óscar en los últimos 90 años, entre los que figuran Chris Rock, Whoopi Goldberg y Sammy Davis Jr.

Las nominaciones al Óscar se anunciarán el 22 de enero y la ceremonia televisiva se transmitirá en vivo desde Hollywood el 24 de febrero. (I)