Drake el artista más escuchado del año en Spotify y el más reproducido en Apple Music

Nueva York -

No es una sorpresa, pero Drake es el rey de Spotify: es el artista más escuchado de 2018 en la plataforma a nivel mundial.

El rapero tuvo 8.200 millones de reproducciones en 2018, anunció la plataforma este martes. Además, tiene el disco y la canción más escuchados del año, Scorpion y God's Plan respectivamente, y es el músico más reproducido de todos los tiempos en Spotify.

Además de Drake, la lista se completa con Post Malone, XXXTentacion, el colombiano J Balvin y Ed Sheeran, que fue el más popular el año pasado.

Entre los cinco más escuchados del año no hubo ninguna mujer. Ariana Grande fue la artista más reproducida en todo el mundo, por delante de Dua Lipa, Cardi B, Taylor Swift y Camila Cabello.

Drake no solo tiene la canción más escuchada del año en Spotify, sino que su éxito In My Feelings ocupa además la quinta posición. Sad! de XXXTentacion, que falleció en junio, fue la segunda más solicitada y los temas de Malone Rockstar y Psycho ocuparon la tercera y cuarta posición del ranking.

El disco Beerbongs & Bentleys de Malone fue el segundo más reproducido del año por detrás de Scorpion, de Drake. XXXTentacion, Lipa y Sheeran completaron los cinco primeros puestos de la lista.

Más reproducido del 2018

Drake fue el artista más escuchado de 2018 en Apple Music en todo el mundo. En su lista 'Lo mejor de 2018' presentada hoy, Apple coloca el disco de Drake Scorpion como el más reproducido y su tema God's Plan como el más popular. Las canciones Nice for What e In My Feelings, que también pertenecen al rapero, fueron segunda y cuarta, respectivamente.

Otros cuatro temas del quinto álbum de estudio de Drake se colaron entre los 100 más reproducidos: Nonstop, I'm Upset, Mob Ties y Don't Matter To Me, en la que aparece Michael Jackson. El músico canadiense colaboró en los temas de Yes Indeed de Lil Baby, Walk It Talk It de Migos y Look Alive de BlockBoy JB.

Las canciones de Post Malone Rockstar y Psycho se colaron entre las 5 más escuchadas del año y su disco Beerbongs & Bentleys fue el segundo más popular, por delante de los trabajos de Cardi B, del fallecido XXXTentacion y de Travis Scott. (E)