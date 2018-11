Decoración navideña de la Casa Blanca, bajo el tema 'Tesoros estadounidenses'

Washington -

La tradicional casita de pan de jengibre de la Casa Blanca no es exactamente una casa este año. Es una enorme réplica azucarada de todo el complejo de monumentos National Mall.

La creación de pastelería, presentada el lunes 26 de noviembre en la develación de las decoraciones navideñas de la Casa Blanca, requirió 102 kilos (225 libras) de masa, 11 kilos (25 libras) de chocolate y nueve kilos (20 libras) de glaseado blanco. Incluye réplicas del Capitolio, los monumentos a Lincoln y Jefferson, el monumento a Washington y la Casa Blanca, incluidas pequeñas coronas verdes con moños rojos en cada ventana.

Los pasteleros de la residencia presidencial han creado casitas de jengibre para las fiestas navideñas desde principios de la década de 1970. La primera representaba a un poblado en Navidad, y otra era una réplica de la vivienda donde el presidente Bill Clinton pasó su niñez en Arkansas.

“Tesoros estadounidenses” es el tema de la decoración navideña de este año en la Casa Blanca, diseñado por la primera dama Melania Trump, que tuiteó un video en el que ella aparece caminando entre los adornos. Las decoraciones en la vistosa Sala Este pretenden destacar la diversidad y creatividad de la arquitectura estadounidense.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15

— Melania Trump (@FLOTUS) 26 de noviembre de 2018