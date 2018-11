El rock de Queen en un show de banda tributo

La fiebre por el legendario grupo británico de rock Queen no termina. Este sábado su música se volverá a escuchar en vivo con la presentación de la banda tributo Dr. Queen, en el auditorio del centro comercial Alhambra, en la avenida Samborondón.

Este grupo, de origen argentino, llega por segunda vez al país y está compuesto por el médico cardiólogo Jorge Busetto, apodado Dr. Queen, quien tiene el papel de Freddie Mercury; Álvaro Navarro Kahn, licenciado en morfología musical y contrapunto, interpretará a Brian May; Daniel Ronchetti, diseñador industrial, escenificará a John Deacon; y Andrés Fiel, quien es arquitecto y actor, en el rol de Roger Taylor.

La banda argentina se formó en 1998 en la ciudad de La Plata y ha recorrido varios países a lo largo de estos años. En su presentación interpretará clásicos como Bohemian Rhapsody, Love of my life, Somebody to love, Innuendo, The show must go on, The great pretendet, I was born to love you, entre otros temas.

Nombre de banda

El nombre de esta banda tributo originalmente era One and Doctor Queen, sin embargo, debido a la trascendencia que logró Busetto, fundador de la misma, a partir de su imitación de Mercury, el grupo finalmente adoptó la denominación de Doctor Queen.

El show se dará a las 20:00. Las entradas tienen un costo de $ 50 y pueden ser adquiridas en la recepción del centro comercial. (I)