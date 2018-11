Cantante caleña Valentina Storino estrena sencillo titulado ‘Utopía’

La cantante colombiana Valentina Storino, de 20 años, presenta su tercer sencillo discográfico Utopía, una canción romántica con un estilo pop electrourbano, producido en Miami por Rafa Vergara y Juanfran Parra.

“Utopía trata de un amor que es casi perfecto, un amor que tú ves y dices wow!, un amor increíble, tan fantástico que tiene que ser una utopía, pero ellos dos le dicen a todo el mundo nuestro amor sí es real, no es una utopía”, afirma la joven cantante.

El video oficial fue grabado en Cuba bajo la dirección de Héctor Álvarez. “A mí siempre me ha gustado mucho todo el tema de las princesas, los castillos, el cuento de hadas, y el video es en un castillo con mis banderas y yo con unos trajes. Me sentí como en un cuento de hadas, me sentí increíble grabando el video”, añade.

La artista planea ir lanzando cada sencillo y más adelante estrenar el álbum completo. Además comenta que ella ayuda a componer las canciones junto con sus productores y que después espera hacer música del género jazz, r&b y soul. “Mis referentes siempre fueron Christina Aguilera, Whitney Houston”, destaca Storino.

Hace dos años y medio que se dedica a la música de manera profesional cuando presentó su primer sencillo titulado Enamorado de tu ex, en cuya letra expresa el empoderamiento femenino. “Esta canción trata justamente sobre que un ex hizo mucho daño y nosotras las mujeres tenemos el poder de decidir cuando sí o no hacernos respetar”, expresa.

Storino canta desde que tiene memoria, “a los 10 fue la primera vez que me monté en un escenario, y sentí la energía del público aplaudiéndome, entonces dije esto es lo que yo quiero en mi vida”, dice. (E)