Mario Bellatin, el autor que sigue sus impulsos

Su obra literaria, que incluye más de 40 títulos, le ha hecho merecedor de algunos reconocimientos internacionales, entre ellos el de finalista del Premio Médicis 2000 a la mejor novela extranjera publicada en Francia. Es Mario Bellatin, considerado por la crítica uno de los mejores autores latinoamericanos contemporáneos.

A finales de octubre el escritor mexicano-peruano pasó unos días en Guayaquil, a propósito de su participación en el Festival Internacional de Poesía Ileana Espinel Cedeño, y conversó con este Diario sobre su literatura que se alimenta de diversos temas entre ellos la enfermedad, deformaciones físicas, la violencia y la muerte.

“Todo tiene algo de biográfico, no sé, es como un magma, es como un océano. Estamos acostumbrados a pensar, digo por la academia, por lo que te enseñan en los cursos de literatura, en el personaje, la acción; en cambio, cuando uno escribe, escribe un todo, es un impulso donde no existen esas ideas de la inspiración, o sea es una necesidad de escribir y en la misma escritura uno va a empezar a descubrir las historias ”, señala el autor de El libro uruguayo de los muertos (2013).

Sobre su acercamiento con las letras ecuatorianas, el creador de Los fantasmas del masajista (2009) señala que este tipo de vínculos es muy enriquecedor. “Pues sí, hay como una especie de reconocimiento de una nueva forma de hacer las cosas. Yo creo que tanto en Ecuador como en otros países, ha habido una especie de despertar para empezar a experimentar con nuevas escrituras, hay otras voces que se escuchan, ya no son las voces ‘homocéntricas’ de un patriarca, sino que se escuchan ahora voces disidentes, se oyen más... Yo siento que hay una diversidad grandísima y todo aquello es válido”.

Bellatin apunta además que ve un resurgimiento de las “escrituras hechas por mujeres, por grupos GLBTI, así como una reivindicación de las escrituras kichwas, en lenguajes aborígenes”, en sus lenguas originales. (I)

No creo en las listas, ni en participar en concursos, porque no creo que la literatura sea una competencia. Los premios que me han dado son por nominación, que me agarran desprevenido”. Mario Bellatin, escritor mexicano.