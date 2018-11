Adriana Sánchez y Jorge Heredia, los nuevos ‘socios’ de las mañanas

Guayaquil -

Los espacios de farándula y de competencia han sido su vitrina durante gran parte de sus carreras. Ahora, Adriana Sánchez y Jorge Heredia se adentran a una nueva faceta como parte del staff de presentadores de la revista matinal El club de la mañana, de RTS.

Desde hace unas tres semanas, ambos anchors se sumaron al equipo que integran María Gracia Manzano, Sandra Pareja, Aura Arce y David Naula, en el espacio que si bien tiene un segmento de farándula aborda temáticas dirigidas a las amas de casa.

“Por lo menos unos dos años ya venía dentro de mí sintiendo un poco de incomodidad, no con el equipo, no con la producción, pero sí con el área en la que estaba porque es una carga bastante fuerte el estar en farándula”, recalca Sánchez.

La Bomba, como también la conoce el público, señala que hace dos meses fue Rocío Dunn quien le consultó sobre la posibilidad de este cambio de producciones en el canal.

“No es por importar una imagen o porque ahora me quiero cambiar la imagen es que ya no me nace ni me interesa hablar de la vida de nadie (...). Sentí que dejé de ser funcional para la farándula, que ya no le daba eso a lo que todo el mundo estaba acostumbrado”, recalca.

Sánchez afirma que ahora se siente más cómoda en este espacio y que las revistas familiares en la actualidad buscan, además, entretener a su audiencia con bailes o concursos.

“Quiero poder enseñarle al ama de casa sobre economía del hogar, enfocarme en las madres solteras y llegar a las que realmente me han puesto donde estoy ahorita”, sostiene Sánchez, quien lleva alrededor de 15 años en la pantalla chica.

Sánchez, quien recientemente se graduó como maquilladora profesional, tiene previsto inaugurar su propio estudio de maquillaje, en Casa Laguna.

En cambio, Heredia, quien comenzó en televisión como participante del reality de competencia Combate, afirma que pese a que extrañará la producción de su anterior programa, el cambio también lo ve como una nueva oportunidad. “Yo siempre quise estar en una revista familiar, tomar el reto como cualquier comunicador que siempre está preparado para cualquier rama del periodismo y lo ama. La farándula fue una etapa y ahora estar en El club de la mañana es una etapa que la anhelaba y estoy disfrutando”, dice.

Heredia, quien estuvo animando Combate durante dos años y luego se mantuvo por tres más en Vamos con Todo, también revela que quiere cumplir con otros retos dentro del campo televisivo.

“Me gusta mucho la noticia, me gustaría en algún momento ser presentador de noticias y sin duda me visualizo en la política. Es algo que me gusta. Ahora estoy estudiando Derecho”, sostiene.

Además de sus proyectos en pantalla se ha vinculado al diseño a tráves de su marca Jorge Heredia for men, que en diciembre cumplirá un año. (I)