Se estrena obra sobre Freddie Mercury en el Teatro Sánchez Aguilar

La obra teatral Mercury, la leyenda se estrena este jueves en el aditorio principal del Teatro Sánchez Aguilar en La Puntilla. Esta puesta en escena -que se desarolla en los días previos al concierto de Queen en el estadio Wembley de Londres- revelará los secretos y excentricidades de Freddie Mercury, su agitada vida personal, sus afectos, su vulnerabilidad, sus excesos e inseguridades.

Los asistentes se podrán deleitar -además de la interpretación del actor chileno Gabriel Cañas en papel de Mercury- de temas memorables de Queen como Bohemian Rhapsody, Whe are The Champions, Love of My Life, We Will Rock You y Crazy Little Thing Called Love.

Mercury, la leyenda está bajo dirección de Natalia Grez. En tanto que María Gracia Omegna interpreta a Mary Austin, quien fue pareja sentimental de Mercury. La banda musical se encuentra a cargo de Juan Pablo Ortega, en guitarra y teclados; Felipe Martínez en el bajo y Cristian Bidart en la batería.

La obra se exhibirá hasta el domingo. El valor de las entradas va desdes $30 hasta los $100, y pueden ser adquiridas en las boleterías del teatro, vía online o telefónica, así como en Instaticket. (E)