Margot Robbie revela el título oficial de ‘Birds of Prey’, el spin-off de Harley Quinn

Madrid -

Desde hace ya algún tiempo se ha estado rumoreando que la película de Birds of Prey que protagoniza Margot Robbie como Harley Quinn llevaría un nombre más complejo que simplemente Birds of Prey. Y ha sido la propia actriz quien ha revelado el título oficial de la película.

Robbie publicó en su cuenta de Instagram una foto del guion de la película que firma la guionista Christina Hodson y que contará con Ewan McGregor como villano. Junto al nombre Birds of Prey, aparece escrito a mano un segundo título en el que se lee "and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn" (y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn).

A simple vista parece solo una copia del guion en la que la actriz ha garabateado una broma para los fans. Pero lo más curioso es que The Hollywood Reporter ha confirmado que este es el título oficial del film que dirige Cathy Jan. Así que ahora, oficialmente, la película se titulará Birds of Prey and The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

Al parecer, cuando la película llegue a los cines en 2020, la trama se centrará en dar a Harley Quinn la libertad que se merece. Queda por ver cuál es esta libertad exactamente, pero teniendo en cuenta la historia del personaje, lo más probable es que se distancie de su amado Joker, algo que iría acorde con los últimos cómics del personaje, en los que ha dejado de ser una secundaria del Payaso Príncipe del Crimen para tener su propia personalidad criminal.

Por otro lado, el nuevo título también puede hacer referencia a la huida de Harley Quinn de la cárcel. La última escena de Escuadrón Suicida mostraba al Joker irrumpiendo en la prisión para liberar a su chica. También, tal y como apuntan algunos fans, puede hacer referencia a la liberación de Harley a la hora de liderar su propio grupo de antihéroes contra el que será villano de la película, Máscara Negra, interpretado por Ewan McGregor.

El rodaje de Birds of Prey comentará en enero de 2019, de cara a estrenarse el 7 de febrero de 2020. Completan el reparto Jurnee Smollett-Bell y Mary Elizabeth Winstead, quienes darán vida a Canario Negro (Black Canary) y Cazadora (Huntress), respectivamente y Rosie Perez que encarnará a la detective Renée Montoya, además de los ya mencionador Margot Robbie y Ewan McGregor. (E)