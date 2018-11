Épico tráiler final de ‘Aquaman’: Arthur Curry, con el tridente desde niño

Madrid -

A poco más de un mes de su estreno, Warner Bros. ha lanzado el tráiler final de Aquaman, el filme dirigido por James Wan y protagonizado Jason Momoa. El nuevo y definitivo adelanto presenta el camino recorrido de la infancia por Arthur Curry, el joven destinado a ser Rey de los Mares y, tal y como dice su madre "volver a levantar Atlantis".

Un hombre que ha pasado toda su vida preparándose "para ser el mejor", tal y como señala el tráiler en el que vemos cómo el joven Artur intenta despertar "sus instintos atlantes".

El clip, de más de dos minutos de duración, también muestra cómo estalla en las profundidades una guerra por la sucesión al trono de Atlantis que él está llamado a ocupar. Para evitar la masacre, el héroe tendrá que hacerse con el legendario tridente de los Atlantes. Y no será tarea fácil.

Aunque ésta es la primera aventura en solitario de Aquaman, el personaje ya hizo su debut en 2017 en Liga de la Justicia. Y el director James Wan ha decidido mantener la esencia del superhéroe, pero aportando su propia visión al film.

"Fue muy importante para mi desde el principio que me permitieran hacer mi propia película y mantener mi propia voz", dijo en una entrevista con ComicBook.

"Después de Furious 7 y El conjuro 2 no quería ser un director para contrataciones. Con Furious 7 es algo que fui hasta cierto punto, pero no quiero volver a serlo. Así que fue muy importante para mí mantener mi propio sello, mi propia estética visual, a la hora de crear los personajes", añadió el director de Saw e Insidious.

"Aunque Jason ya se ha establecido de alguna manera gracias a Liga de la Justicia, quería incluir a su personaje en Aquaman, básicamente, mucha frescura en muchos aspectos", concluyó Wan. "Mi personaje está en el viaje del héroe para convertirse en alguien muy distinto a la persona que es al principio de la película".

Aquaman llegará a los cines el próximo 21 de diciembre. (E)