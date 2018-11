Productora de 'Star Wars' quiere que nuevas voces hagan "volver al mundo en sí"

Los Ángeles -

Kathleen Kennedy, productora de Star Wars, aceptó el domingo un premio a la trayectoria, otorgado por los organizadores de los premios Óscar, y dijo que esperaba que abriera la puerta para nuevas voces en la industria del cine quienes "podrían hacer que el mundo volviera en sí".

Reconocida junto a su marido, el productor Frank Marshall, Kennedy es la primera mujer en recibir el premio en memoria de Irving G. Thalberg entregado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Kennedy declaró que se deben celebrar los recientes esfuerzos por mejorar la diversidad en Hollywood y darle a las mujeres mejores roles frente y detrás de cámaras.

"Es mi esperanza que con la inclusión de esas voces nuevas poderosas podamos hacer que el mundo vuelva en sí y quizás, sólo quizás, romper un pocos tejados de vidrio en el camino", afirmó la productora.

También fueron premiados el músico argentino Lalo Schifrin, compositor de las bandas sonoras de Dirty Harry y Mission: Impossible, la actriz afroamericana Cicely Tyson, que cumple 94 años en diciembre, y el publicista Marvin Levy, quien ha trabajado con el director Spielberg por más de 40 años.

En 2012, Kennedy fue nombrada presidenta de LucasFilm, reviviendo la saga de ciencia ficción de la Guerra de las Galaxias con Star Wars: The Force Awakens y Star Wars: The Last Jedi, siendo una de las ejecutivas más poderosas en Hollywood.

"Estoy muy orgullosa de ser la primera mujer que recibe este premio. Pero no soy la primera mujer que lo merece y estoy 100 por ciento segura de que no soy la última", declaró Kennedy en una cena con ejecutivos de estudios y muchos de los más destacados actores y directores de Hollywood.

Kennedy y Marshall cofundaron Amblin Entertainment junto con Spielberg en 1981 y produjeron éxitos de taquilla como "Raiders of the Lost Ark," "Jurassic Park" e "E.T.: The Extra Terrestrial". (E)