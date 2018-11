Familiares y amigos despiden a Gino Molinari; sepelio se realizará el lunes

Los restos del chef ecuatoriano y exconcejal Gino Molinari son velados en la Sala Exclusiva 2 de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Allí sus cenizas se encuentran en una urna junto a uno foto del también expresentador, tal como él lo pidió.

Familiares y amigos se han dado cita allí este domingo para despedir a Molinari, personaje muy reconocido en el país por sus programas de cocina que iniciaron hace varios años en la cadena Ecuavisa.

Hernán Piedra, quien trabajó con Molinari durante 30 años, relató que la tarde del sábado se encontraba en la casa de su también amigo cuando le sobrevino la muerte, hacia las 18:45.

Gisell, la hermana del expresentador, indicó que Molinari falleció "dejando roto el corazón de muchas personas, porque él siempre fue una persona dadivosa, cariñosa ... siempre estuvo para todos".

Relató que su hermano, quien padecía diabetes, estuvo ingresado en el hospital Luis Vernaza el 15 de octubre debido a un nuevo cuadro de gangrena en el pie ocasionado por un golpe con una mesa. Dijo que tras ser sometido a procedimientos médicos su salud mejoró e incluso recuperó el apetito. No obstante le habían advertido sobre el estado de su corazón.

"A las 06:30 le llevaron una tortita... luego que comió y estaban bromeando, ni siquera se sintió mal (sino que) hizo un movimiento y quedó allí. Más bendición de Dios no podemos pedir, murió en su casa, rodeado de amor y carino de los seres que lo amaban... no sufrió, no hubo agonía", indicó la hermana del exconcejal porteño cuyo sepelio se realizará a las 12:00 del lunes en el Cementerio Patrimonial. (I)