La cinta 'We the Animals' lidera nominaciones a los Spirit, premios del cine independiente

Los Ángeles -

El drama "We the Animals" dominó este viernes las nominaciones para los Spirit Awards, premios estadounidenses del cine independiente que por lo general auguran algunos favoritos del Oscar.

La película de Jeremiah Zagar, adaptada de la novela homónima de Justin Torres, relata la historia de tres hermanos jóvenes: Manny, Joel y Jonah.

El drama obtuvo cinco nominaciones y superó a la comedia "Eighth Grade", el drama religioso "First Reformed" y el thriller con Joaquín Phoenix "You Were Never Really Here", con cuatro nominaciones cada uno.

Las nominaciones fueron anunciadas en Hollywood por la actriz británica de "Crazy Rich Asians", Gemma Chan. Los ganadores serán anunciados el 23 de febrero, en la víspera de los Oscar. (E)