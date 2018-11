Rami Malek, la estrella que conquista al público

Comenzó con una aparición en la serie Las chicas Gilmore. Le siguió el papel de faraón egipcio en la película Noche en el museo, que interpretó en tres ocasiones, hasta que llegaron las producciones The War at Home, 24, The Master, Crepúsculo (Amanecer, parte 2), Las vidas de Grace y En un lugar sin ley, por mencionar algunas. Desde el estreno, la semana anterior en cines, de la biopic Bohemian Rhapsody, en la que caracteriza de manera convincente y magistral a Freddie Mercury (aunque la crítica no siempre esté de su parte), líder de la agrupación Queen, el actor estadounidense Rami Malek es la nueva estrella en ascenso en Hollywood.

De 37 años y padres egipcios, Malek es tan camaleónico que incluso puede que no lo haya reconocido en la película Papillon, un remake del drama de 1973 dirigido por Franklin Schaffner, y en la que interpreta al timador Louis Dega, quien a cambio de protección acepta financiar la huida de Henri Papillon Charriére (Charlie Hunnam), un ladrón acusado injustamente de asesinato. El filme está en las carteleras nacionales.

Malek, graduado de bachiller en Artes de la Universidad de Evansille en Indiana, no es un improvisado con golpe de suerte. Su personaje en la serie Mr. Robot, en la que recrea la vida de Elliot Alderson, un hacker con deseos de ayudar y sin malas intenciones, ya alista su cuarta temporada y le ha valido al actor nominaciones a los Globos de Oro, Premios del Sindicato de Actores, de la Crítica Televisiva y un Emmy como mejor actor en serie dramática.

Otra de sus apariciones destacadas la logró en The Pacific, de HBO, en la que Tom Hanks y Steven Spielberg eran los productores de esta ficción ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

Para revivir a Mercury frente a cámaras, de acuerdo con una publicación del portal de noticias BBC Mundo, Malek hizo una audición de seis horas mucho antes de que la película tuviera financiación y pasó horas estudiando videos amateurs de Queen, grabados por fans para adquirir los manierismos del vocalista.

Su pasión por la actuación la descubrió durante una clase de debate, en la universidad, y en la que sus padres también fueron testigos de su talento. Su familia siempre lo ha acompañado en esta carrera en la que compite por sus sueños. Tiene una hermana, Jasmine, que es doctora, y su hermano gemelo idéntico, Sami, es profesor.

Como la mayoría de grandes personajes, antes de que su nombre apareciera en carteleras, Malek tocó varias puertas. Trabajó como mesero y vendedor de Falafel mientras obtenía roles secundarios para pagar la universidad. (E)