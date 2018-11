Espaldarazo de la Fundación Leonardo DiCaprio a cinta ecuatoriana que busca el Oscar

La Fundación Leonardo DiCaprio mostró su apoyo a la cinta ecuatoriana 'A Son of Man. La maldición del tesoro de Atahualpa', seleccionada como el largometraje que representará al país en el 2019, para optar a una nominación en la categoría Mejor película extranjera, en la edición 91 de los Premios Oscar.

Desde la fundación del actor estadounidense se indicó que se sienten orgullosos de apoyar a la cinta para crear conciencia y ayudar a preservar el ambiente representado en la película, "una introducción única al tesoro de la naturaleza de Ecuador, que le da a la Amazonía la voz que necesita y merece".

We're proud to support @ASONOFMANmovie to raise awareness & help preserve the #environment portrayed in their #Oscars-selected foreign #film-a unique intro to the treasure of Ecuador’s nature, giving the #Amazon the voice it needs and deserves #Ecuador #asonofman pic.twitter.com/QurFnSUM7R

