Luis Miguel ecuatoriano en brazos de 'El Sol de México'

Tienen el mismo nombre, están vinculados con el mundo del espectáculo pero no son la misma persona. Anoche, en el Auditorio Nacional de México, el cantante Luis Miguel mostró su lado más paternal y tierno al subir al escenario a Luis Miguel Coka, joven actor y modelo ecuatoriano quien asistió al concierto que el artista de 48 años ofrecía.

Andrés Coka, padre del menor, asistió con su familia al espectáculo. El pequeño, quien estaba entre las primeras localidades, captó la atención del intérprete de La incondicional.

"Estábamos en la fila número 8, comenzó el concierto, me acerqué con Luis Miguel (su hijo), no estaba tan cerca del escenario, pero sí cerca y comencé a ver la reacción de Luis Miguel que comenzó a saludar a Luis Miguel (el artista) y él le devolvía el saludo. Se pasaban saludando, cuando de repente terminó la parte del concierto de los mariachis, se me acercó el mánager de Luis Miguel y me dijo: por favor, puedes venir aquí adelante con nosotros", relata Coka a este Diario.

Luego del cambio de asientos, Coka y su hijo pudieron estar más cerca del artista quien subió al escenario, en medio del show, al niño. "Cuando estuve adelante me dijo el mánager, Luis quiere conocer a tu hijo, quiere cogerlo. Y le dije, claro no hay ningún problema".

Este momento, ha sido replicado en varios sitios y medios de espectáculo internacional, al notar la reacción cariñosa del artista frente al infante. "Luis Miguel vio mi hijo, lo abrazó, lo besó, bailaron juntos, realmente fue una noche muy espectacular. Luis Miguel lo abrazó en más de una ocasión. Fue muy emotivo, porque toda la producción de Luis Miguel, el hermano de Luis Miguel, todos querían fotografiarse con él", relata Coka. "El público en México cuando salimos, fue una locura, tanto así que en la revista Hola de México y en el programa de El Gordo y La Flaca, en Miami, lo han presentado en sus espacios", agrega.

Luis Miguel Coka tiene cuatro años y medio. Está grabando una serie en México que se prevé estrenar el próximo año y de la que ya se está rodando su primera temporada. Él comenzó a actuar este año, cuando se sumó al reparto de la serie 3 Familias, de Ecuavisa, interpretando al hijo menor de la familia Plaza Lagos.

Este año, el menor también presentó el sencillo Eres un bombón, tema que interpreta junto a Boris Llerena y que se encuentra disponible en plataformas digitales. (E)